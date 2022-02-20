Tưởng chừng bị chỉ trích sau lùm xùm từ thiện, Hoài Linh lại khiến dân tình vui mừng vì điều này

Mới đây,cư dân mạng lại “quay xe”, gửi lời cảm ơn đến Hoài Linh khi lên sóng chương trình cùng Như Quỳnh.

Trong chương trình "Music Box" vừa lên sóng, khán giả bàn tán xôn xao với sự tham gia của Hoài Linh và Như Quỳnh. Được biết chương trình được ghi hình cách đây khoảng 1 năm song đến hiện tại mới trình làng. Tại chương trình này, hai nghệ sĩ dành tặng khán giả những ca khúc quen thuộc như Ngày xuân vui cưới, Chiều cuối tuần, Áo em chưa mặc một lần, Hoa nở về đêm… đồng thời tiết lộ những câu chuyện thú vị trong hành trình làm nghề của mình.

Nghệ sĩ Hoài Linh - Ảnh: Chụp màn hình Trong cuộc trò chuyện, Hoài Linh dành lời khen ngợi cho nhan sắc xinh đẹp cùng sự duyên dáng trên sân khấu của Như Quỳnh. Thậm chí, ông còn ngỏ lời rủ đàn em tham gia tấu hài. Nói về Quỳnh Như, Hoài Linh cho biết nam nghệ sĩ hâm mộ nữ ca sĩ từ khi cô xuất hiện trên sóng truyền hình. Đến năm 1994, cả hai cùng bắt đầu hoạt động ở sân khấu hải ngoại và có những bước tiến trong nghề. Bởi vì đi diễn, lên sân khấu thì mạnh ai nấy hát, lúc đi về thì mạnh ai nấy kéo vali đi về, không thể nói chuyện với nhau nhiều. Có nhiều lúc muốn ngồi tâm sự với cô em một vài câu nhưng cũng không có thời gian vì thời gian dành cho khán giả hết rồi.

Nghệ sĩ Quỳnh Như - Ảnh: Chụp màn hình Trái với những phản ứng tiêu cực, đòi tẩy chay hai nghệ sĩ trước đó, khán giả lại để lại vô vàn bình luận tích cực, bày tỏ sự vui mừng khi thấy Hoài Linh trở lại sân khấu. Đa số khán giả đều thể hiện sự ủng hộ với nam nghệ sĩ. Nhiều khán giả khác tỏ ra xúc động khi thấy sự kết hợp ăn ý giữa Như Quỳnh và Hoài Linh, cũng như cách hai nghệ sĩ trò chuyện cùng nhau. Sự xuất hiện của nam nghệ sĩ mang đến rất nhiều sự bất ngờ cho khán giả. Đồng thời, người hâm mộ tin rằng đây là tín hiệu cho thấy nam danh hài đã sẵn sàng quay trở lại các sân khấu nghệ thuật sau thời gian ở ẩn vì lùm xùm miền Trung.

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