Ảnh hậu trường chưa qua chỉnh sửa lại chụp bằng camera thường liệu nhan sắc của Lê Giang sẽ ra sao?

Lê Giang tự tung những hình ảnh chụp ở hậu trường và không chỉnh sửa khiến cư dân mạng đổ dồn sự chú ý vào nhan sắc của cô.

Thời gian vừa qua, Lê Giang liên tục tung những bộ ảnh mới với phong cách nữ tính, quyến rũ và không kém phần táo bạo. Dù ở hàng U50 nhưng cô không ngại ngần khoác lên mình những bộ đầm lụa dài "quét đất", khoét sâu ngực, hay những bộ jumpsuit bó sát phô vòng 1 và vòng 3 ngồn ngộn. Nhan sắc lẫn thần thái lên hương mà Lê Giang trong những bức ảnh này đã được cư dân mạng lẫn các đồng nghiệp khen nức nở.

Lê Giang nhuận sắc trong những bộ ảnh gần đây Mới đây, Lê Giang cùng ê kíp chia sẻ loạt khoảnh khắc ở hậu trường chụp ảnh khiến dân tình phải xôn xao. Dù chỉ là ảnh chụp ngẫu nhiên qua ống kính thường nhưng Lê Giang vẫn tự tin khoe nhan sắc với những góc cận khuôn mặt. Không chỉ lên hương nhan sắc mà Lê Giang cũng ngày càng có thần thái cực quyến rũ và hút mắt. Nữ nghệ sĩ nhận được nhiều lời khen cho sắc vóc trẻ đẹp và không khác với ảnh đã qua chỉnh sửa là bao.

Hình ảnh hậu trường chụp bằng camera thường và không qua chỉnh sửa ảnh của Lê Giang. Nhan sắc của cô vẫn rất đỉnh. Trên trang cá nhân, Lê Giang còn hé lộ về việc ra mắt dự án sắp tới khiến khán giả vô cùng háo hức: "Cảm ơn ê-kíp đã cho chị hoành tráng, mọi người chờ nhé". Bài viết mới của Lê Giang nhận được sự quan tâm từ nhiều cư dân mạng.

Lê Lộc mất khứu giác, test nhanh '1 vạch rưỡi', Lê Giang và người thân phải cách ly ở khách sạn Trên trang cá nhân, Lê Lộc khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo mắc Covid-19. Lê Giang và người thân sau đó đã ra khách sạn cách ly để nữ có không gian điều trị tại nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/anh-hau-truong-chua-qua-chinh-sua-lai-chup-bang-camera-thuong-lieu-nhan-sac-cua-le-giang-se-ra-sao-444980.html