Đăng clip con gái nói bậy, vợ chồng Lê Bảo Lâm nhận 'gạch đá' tới tấp: 'Dạy con nói vậy cũng quay lên, tệ quá!'

Sau 7 năm về chung một nhà, vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm đã xây được tổ ấm viên mãn với 3 nhóc tì. Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên chia sẻ nhiều clip hài hước về gia đình, đặc biệt là các con nhỏ.

Sau 7 năm về chung một nhà, vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm đã xây được tổ ấm viên mãn với 3 nhóc tì - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, Lê Dương Bảo Lâm đã đăng tải đoạn clip ngắn về cô con gái thứ hai tên Bảo Ngọc lên mạng xã hội. Nội dung clip chia sẻ về khoảnh khắc hai mẹ con nói chuyện với nhau kèm lời nhắn nhủ: "Gửi con rể của ba. Mai sau cưới Ngọc về nó đánh con thì ráng chịu nha. Đừng méc ba mẹ chứ ở nhà ba mẹ nói nó cũng có nghe đâu. Đi học thì liếc bạn, hứng thì học, buồn thì ở nhà, con rể ơi biết con chịu nhiều thiệt thòi nên ba mẹ sẽ ráng bù của cho con".