Đăng clip con gái nói bậy, vợ chồng Lê Bảo Lâm nhận 'gạch đá' tới tấp: 'Dạy con nói vậy cũng quay lên, tệ quá!'

Hậu trường 03/05/2023 08:44

Dù nhận được nhiều phản hồi gay gắt về cách dạy con chưa phù hợp song vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm vẫn không có bất kỳ động thái nào.

Sau 7 năm về chung một nhà, vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm đã xây được tổ ấm viên mãn với 3 nhóc tì. Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên chia sẻ nhiều clip hài hước về gia đình, đặc biệt là các con nhỏ.

Đăng clip con gái nói bậy, vợ chồng Lê Bảo Lâm nhận 'gạch đá' tới tấp: 'Dạy con nói vậy cũng quay lên, tệ quá!' - Ảnh 1
Sau 7 năm về chung một nhà, vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm đã xây được tổ ấm viên mãn với 3 nhóc tì - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, Lê Dương Bảo Lâm đã đăng tải đoạn clip ngắn về cô con gái thứ hai tên Bảo Ngọc lên mạng xã hội. Nội dung clip chia sẻ về khoảnh khắc hai mẹ con nói chuyện với nhau kèm lời nhắn nhủ: "Gửi con rể của ba. Mai sau cưới Ngọc về nó đánh con thì ráng chịu nha. Đừng méc ba mẹ chứ ở nhà ba mẹ nói nó cũng có nghe đâu. Đi học thì liếc bạn, hứng thì học, buồn thì ở nhà, con rể ơi biết con chịu nhiều thiệt thòi nên ba mẹ sẽ ráng bù của cho con". 

Đăng clip con gái nói bậy, vợ chồng Lê Bảo Lâm nhận 'gạch đá' tới tấp: 'Dạy con nói vậy cũng quay lên, tệ quá!' - Ảnh 2
Mới đây nhất, Lê Dương Bảo Lâm đã đăng tải đoạn clip ngắn về cô con gái thứ hai tên Bảo Ngọc lên mạng xã hội - Ảnh: Cắt từ clip

Đáng chú ý, câu nói thô tục, không phù hợp ở trẻ nhỏ của con gái Lê Dương Bảo Lâm khiến nhiều người gay gắt sau khi xem xong clip. Dưới phần bình luận, rất nhiều khán giả đặt ra dấu chấm hỏi lớn về cách giáo dục con cái của vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm.

Đăng clip con gái nói bậy, vợ chồng Lê Bảo Lâm nhận 'gạch đá' tới tấp: 'Dạy con nói vậy cũng quay lên, tệ quá!' - Ảnh 3
Đăng clip con gái nói bậy, vợ chồng Lê Bảo Lâm nhận 'gạch đá' tới tấp: 'Dạy con nói vậy cũng quay lên, tệ quá!' - Ảnh 4
Đáng chú ý, câu nói thô tục, không phù hợp ở trẻ nhỏ của con gái Lê Dương Bảo Lâm khiến nhiều người gay gắt sau khi xem xong clip - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, rất đông ý kiến cho rằng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì việc để trẻ có những phát ngôn không phù hợp như vậy sẽ dần hình thành thói quen, ảnh hưởng lớn đến sau này. Từ đó, nhiều dân mạng đã "ném đá" tới tấp vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm dưới phần bình luận clip.

Đăng clip con gái nói bậy, vợ chồng Lê Bảo Lâm nhận 'gạch đá' tới tấp: 'Dạy con nói vậy cũng quay lên, tệ quá!' - Ảnh 5
Rất đông ý kiến cho rằng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì việc để trẻ có những phát ngôn không phù hợp như vậy sẽ dần hình thành thói quen, ảnh hưởng lớn đến sau này - Ảnh: Internet

Sau một thời gian dài đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, phía vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm vẫn không có động thái gì, việc cặp đôi phớt lờ như vậy càng khiến netizen càng thêm phẫn nộ.

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Giữa lúc dư luận xôn xao, chiều ngày 25/4, Quỳnh Quỳnh và Lê Dương Bảo Lâm đã đồng loạt lên tiếng trên livestream để nói rõ sự việc này.

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