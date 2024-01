Ái nữ nhà sao Việt 'đẹp như thơ' trong tà áo dài, dân mạng xuýt xoa toàn là 'hoa hậu tương lai'

Khi khoác lên mình bộ trang phục áo dài trắng tinh khôi, Hồng Khanh khoe trọn nhan sắc trong trẻo nhưng vẫn rất chững chạc

Con gái diễn viên Trương Ngọc Ánh

Bảo Tiên - con gái Trương Ngọc Ánh và chồng cũ Trần Bảo Sơn gây ấn tượng với đôi chân dài, thẳng tắp ở tuổi 15. Cô bé từng chạm mốc 1m62 và chiều cao phát triển nhanh đến ‘chóng mặt’ khi tăng 12cm trong vòng 2 năm. Không những vậym Bảo Tiên còn gây ấn tượng bởi sở hữu nhiều nét đẹp của bố mẹ.

Cá tính là vậy nhưng khi hóa thân thành thiếu nữ thời xưa trong bộ áo dài truyền thống, vấn tóc cao thì Bảo Tiên càng thêm kiêu sa. Cô bé được dự báo mau chóng ‘soán ngôi’ nhiều mỹ nhân đình đám của Vbiz trong tương lai.

Cá tính là vậy nhưng khi hóa thân thành thiếu nữ thời xưa trong bộ áo dài truyền thống, vấn tóc cao thì Bảo Tiên càng thêm kiêu sa

Con gái Mạnh Trường

Mới đây nhất, vợ của diễn viên Mạnh Trường đã khoe bức ảnh con gái Phương Linh (tức bé Chíp) đang mặc áo dài trắng và selfie trước gương. Chính bà xã Mạnh Trường cũng phải công nhận con gái mình nhìn "khác quá". Netizen cũng xuýt xoa khi cô bé mít ướt ngày nào của Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế nay đã "dậy thì thành công".

Con gái Mạnh Trường xinh đẹp trong tà áo dài trắng

Con gái Bình Minh

An Nhiên – An Như là một trong những nhóc tỳ sở hữu chiều cao “khủng” nhất nhì Vbiz. Thừa hưởng gen cao của bố, An Nhiên – An Như khiến netizen phải xuýt xoa không ngớt khi có chiều cao vượt trội hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa. Thời điểm hiện tại, An Nhiên đã cao hơn mẹ và sắp sửa ngang bằng bố. Không hề kém cạnh chị, tuy chỉ mới 11 tuổi nhưng An Như đã cao đến 1m54, hứa hẹn sẽ “so kè” với chị cả vào một ngày không xa. Mỗi lần chung khung hình cùng bố mẹ, sự xuất hiện của hai thiên thần nhỏ nhà Bình Minh đều chiếm spotlight. Đặc biệt, khi diện tà áo dài truyền thống, 2 nhóc tì càng tô điểm thêm vẻ đẹp "cực phẩm", đằm thắm dịu dàng.