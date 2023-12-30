Ái nữ nhà Mạnh Trường càng lớn càng xinh xắn chuẩn nét 'hoa hậu', bộc lộ nhiều tài năng không thua kém bố nổi tiếng!

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Mạnh Trường gây chú ý khi đăng tải hình ảnh đi du lịch Hàn Quốc cùng các con. Đặc biệt visual xinh xắn của Chíp - con gái lớn nhà nam diễn viên gây ấn tượng hơn cả.

Không chỉ gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực phim truyền hình Việt Nam, diễn viên Mạnh Trường còn được ngưỡng mộ bởi hôn nhân viên mãn, hạnh phúc. Vợ chồng Mạnh Trường đã có 20 năm bên nhau và có 3 con "đủ nếp đủ tẻ".

Ái nữ nhà Mạnh Trường diện trang phục năng động, đúng lứa tuổi và ghi điểm bởi vẻ dễ thương. Bé Chíp cũng sở hữu chiều cao nổi bật ở tuổi 14. Dưới bài đăng, netizen dành nhiều lời khen ngợi trước visual ngày càng xinh đẹp của cô bé, thậm chí nhiều người còn còn khuyên con gái Mạnh Trường thi Hoa hậu trong tương lai.

Bé Chíp nhà Mạnh Trường tên thật Nguyễn Phương Linh. Cô bé từng tham gia chương trình thực tế Bố ơi! Mình đi đâu thế và để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Bé Chíp được bố khen vì tính cách người lớn, yêu thương và biết nhường nhịn các em, có tính tự lập cao.

Cô bé từng tham gia chương trình thực tế Bố ơi! Mình đi đâu thế và để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả

Ngay từ khi còn bé, Chíp được bố mẹ cho theo học rất nhiều lớp năng khiếu khác nhau. Ngoài thành tích học tập tốt, nữ sinh còn có khả năng đánh đàn và khá yêu thích hội họa. Trên trang cá nhân, diễn viên Mạnh Trường nhiều lần chia sẻ các tác phẩm do con gái thực hiện.

Ngay từ khi còn bé, Chíp được bố mẹ cho theo học rất nhiều lớp năng khiếu khác nhau. Ngoài thành tích học tập tốt, nữ sinh còn có khả năng đánh đàn và khá yêu thích hội họa

Ước mơ tương lai của Chíp là trở thành diễn viên nổi tiếng giống bố. Nữ sinh mong muốn có thêm nhiều cơ hội được trải nghiệm ở vai trò này trong tương lai. Vợ chồng diễn viên Mạnh Trường tôn trọng sở thích của con gái, chủ yếu động viên và để Chíp tự mình tìm hiểu mọi thứ.

Ước mơ tương lai của Chíp là trở thành diễn viên nổi tiếng giống bố. Nữ sinh mong muốn có thêm nhiều cơ hội được trải nghiệm ở vai trò này trong tương lai

Thỉnh thoảng, khi chia sẻ về con gái, Mạnh Trường cũng tự hào nói đùa rằng anh cảm thấy hơi lo lắng vì Chíp lớn quá nhanh. Nam diễn viên hài hước nói về việc giữ con gái khi càng lớn càng xinh xắn: "Khả năng sắp tới tôi phải mặc đồ ninja đứng ở cổng trường theo dõi các bác ạ".