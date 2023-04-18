Ái nữ CiCi nhà JustaTee khiến cộng đồng mạng xuýt xoa bởi vẻ ngoài xinh xắn hệt tiểu công chúa

Ái nữ nhà JustaTee khiến dân tình xuýt xoa khen ngợi bởi vẻ ngoài đáng yêu, lém lỉnh.

Ngay từ khi mới chào đời hồi tháng 10/2018, cô bé CiCi (tên thật là Anh Chi) đã nhận được sự chú ý cực lớn của cộng đồng mạng. Không chỉ bởi sự nổi tiếng của bố mẹ, CiCi còn sở hữu lượng fan khá lớn vì những biểu cảm phải lên hàng hội trưởng meme, độ "mặn" đảm bảo dẫn đầu gia đình. Không những thế vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu của cô nàng cũng khiến cộng đồng mạng bao lầu 'rụng tim'. Vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu của cô nàng cũng khiến cộng đồng mạng bao lầu 'rụng tim' - Ảnh: FBNV Mới đây nhất, bà xã JustaTee vừa chia sẻ hình ảnh nhóc tỳ "lên đồ" cùng mẹ đi dự sự kiện. Có thể thấy, ái nữ được mẹ trang điểm xinh xắn, đáng yêu. Không những thế, "hot girl quận Tây Hồ" cũng được mẹ diện váy đầy điệu đà, nữ tính.

"Hot girl quận Tây Hồ" được mẹ diện váy đầy điệu đà, nữ tính - Ảnh: FBNV Càng lớn, nhóc tỳ Cici Anh Chi càng khiến nhiều người xuýt xoa khen ngợi vì vẻ ngoài dễ thương cùng sự lém lỉnh của mình. Cici Anh Chi được nhiều người hâm mộ vì biểu cảm đa dạng, hài hước, hay làm trò cười cho cả nhà - Ảnh: Cắt từ clip Cici Anh Chi được nhiều người hâm mộ vì biểu cảm đa dạng, hài hước, hay làm trò cười cho cả nhà. Các fan đặt cho cô bé các nickname 'Mầm non giải trí', 'cây hài nhí', 'vựa muối'... Con gái nhà JustaTee sở hữu visual xinh xắn, đáng yêu. Thế nên, ái nữ còn được gọi với biệt danh "hot girl quận Tây Hồ".

Các fan đặt cho cô bé các nickname 'Mầm non giải trí', 'cây hài nhí', 'vựa muối' - Ảnh: Internet Chuyện tình yêu của JustaTee và vợ Trâm Anh cũng là điều khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cả 2 lập gia đình vào năm 2018 và hạ sinh con gái đầu lòng – Cici vào tháng 10 cùng năm. Sau khi có Cici, gia đình JustaTee càng thêm nhiều người yêu mến nhờ vào sự đáng yêu, lém lỉnh của cô công chúa nhỏ. Chuyện tình yêu của JustaTee và vợ Trâm Anh cũng là điều khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet Ảnh minh họa: Internet Ngoài CiCi, JustaTee cũng hạnh phúc công khai với khán giả cậu con trai thứ hai (sinh năm 2021). Cậu bé được đặt tên là Nguyễn Anh Minh hay còn gọi là Mino.

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