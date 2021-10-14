JustaTee hào hứng với bộ râu mới của Trấn Thành, Binz vô tình phát hiện sự khác biệt của Karik tại mùa 2

Tham gia Rap Việt – Mùa 2, Wowy tràn đầy năng lượng và vô cùng sẵn sàng cho ngày trở lại. Nam HLV hồ hởi chia sẻ cảm xúc của mình: “Sau thời gian dài nghỉ ngơi, khi được trở lại trường quay là điều Wowy rất phấn khích. Thật tốt khi mình có cơ hội làm việc và gặp lại các anh em đồng nghiệp và các thí sinh. Đối với Wowy đây là điều hạnh phúc và không có điều gì hạnh phúc hơn bằng có thể làm việc vào thời điểm khó khăn này”.

Hòa chung tâm trạng của Wowy, dù phải chờ đợi một thời gian dài để quay trở lại chương trình nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến Rhymastic. Anh cho biết: “Ban đầu mình nghĩ là nghỉ thời gian dài như vậy khi quay lại sẽ có hụt hẫng nhẹ, nhưng khi vừa đặt chân vào trường quay thì cảm giác ấy ngay lập tức tan biến, thay vào đó là toàn bộ sự tò mò, háo hức rạo rực trong người. Háo hức gặp lại các anh em và háo hức khi lần này mình được gặp nhiều tài năng mới mang tinh thân rất thiện chiến, rất oai phong lẫm liệt và rất khó đoán”.

Với Karik, bản thân anh cũng không thể cưỡng lại sức nóng của trường quay “Rap Việt – Mùa 2”trong ngày trở lại, anh cho biết: “Theo nhận định của Karik, không khí mùa 2 rất sôi nổi và thậm chí có nhiều áp lực hơn dành cho tất cả các bạn thí sinh. Bởi vì, mùa 1 đã đạt rất nhiều thành công, thậm chí là vượt hơn những gì ê-kíp và mọi người mong đợi, cho nên điều đó sẽ tạo áp lực cho tất cả anh em ê-kíp, cũng như là HLV, BGK và cho cả thí sinh nữa”.

Dù từng góp mặt tại nhiều chương trình nhưng đến với trường quay Rap Việt lần đầu tiên, LK vô cùng ấn tượng với không khí của chương trình: “Bản thân LK đã theo dõi một số tập phát sóng của Rap Việt - Mùa 1 và LK cảm thấy không khí trường quay về hình ảnh thì giống trên truyền hình, còn về âm thanh thì mọi thứ ở đây thật sự là nổi bật và sôi động hơn rất nhiều…”.

Về phía Binz, bản thân anh đã tận dụng khoảng thời gian chờ đợi vừa qua một cách hiệu quả. Anh chia sẻ: “Những tháng vừa qua đã tạo cho mình khoảng thời gian chuẩn bị thêm hành trang kiến thức để sau này mình take care cho các bạn thí sinh về đội một cách tốt nhất…”. Bên cạnh đó, Binz còn vô tình phát hiện ra người có ngoại hình thay đổi nhiều nhất của mùa 2 chính là Karik. Binz nói: “Binz nghĩ Karik workout rất nhiều. Binz nghĩ Karik là người có thay đổi nhiều nhất về ngoại hình…”. Với JustaTee, anh lại bị thu hút bởi tạo hình mới của MC Trấn Thành tại Rap Việt - Mùa 2, anh cho biết: “Thật ra ai cũng có một chút thay đổi nhỏ, ví dụ như anh Trấn Thành có thêm bộ râu, nhìn anh ấy đứng trên sân khấu có điệu bộ, phong thái hoàn toàn khác…”.

Với JustaTee, anh lại bị thu hút bởi tạo hình mới của MC Trấn Thành tại Rap Việt - Mùa 2, anh cho biết: “Thật ra ai cũng có một chút thay đổi nhỏ, ví dụ như anh Trấn Thành có thêm bộ râu, nhìn anh ấy đứng trên sân khấu có điệu bộ, phong thái hoàn toàn khác…”.

Với những thay đổi và nhiều điều bất ngờ mà chương trình dần hé lộ, tin rằng mùa 2 của Rap Việt sẽ khiến fan phải đứng ngồi không yên ở mỗi tập phát sóng. “Rap Việt – Mùa 2”do VieON & Vie Channel đồng sản xuất, có sự tham gia của MC Trấn Thành, Giám đốc âm nhạc Touliver và bộ 6 gồm: Rhymastic, JustaTee, Wowy, Karik, Binz, LK. Tập đầu tiên “Rap Việt – Mùa 2”sẽ ra mắt khán giả lúc 20h Thứ Bảy - 16/10/2021 duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel – HTV2.