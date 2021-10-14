JustaTee hào hứng với bộ râu mới của Trấn Thành, Binz vô tình phát hiện sự khác biệt của Karik tại mùa 2

Tin tức giải trí 14/10/2021 14:26

“Rap Việt – Mùa 2”sẽ chính thức lên sóng phục vụ khán giả. Màn trở lại của Rap Việt không chỉ khiến những ai yêu thích chương trình vỡ òa vui sướng, mà ngay cả bộ 6 cũng không thể giấu được sự hào hứng.

Tham gia Rap Việt – Mùa 2, Wowy tràn đầy năng lượng và vô cùng sẵn sàng cho ngày trở lại. Nam HLV hồ hởi chia sẻ cảm xúc của mình: “Sau thời gian dài nghỉ ngơi, khi được trở lại trường quay là điều Wowy rất phấn khích. Thật tốt khi mình có cơ hội làm việc và gặp lại các anh em đồng nghiệp và các thí sinh. Đối với Wowy đây là điều hạnh phúc và không có điều gì hạnh phúc hơn bằng có thể làm việc vào thời điểm khó khăn này”.

JustaTee hào hứng với bộ râu mới của Trấn Thành, Binz vô tình phát hiện sự khác biệt của Karik tại mùa 2 - Ảnh 1

Hòa chung tâm trạng của Wowy, dù phải chờ đợi một thời gian dài để quay trở lại chương trình nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến Rhymastic. Anh cho biết: “Ban đầu mình nghĩ là nghỉ thời gian dài như vậy khi quay lại sẽ có hụt hẫng nhẹ, nhưng khi vừa đặt chân vào trường quay thì cảm giác ấy ngay lập tức tan biến, thay vào đó là toàn bộ sự tò mò, háo hức rạo rực trong người. Háo hức gặp lại các anh em và háo hức khi lần này mình được gặp nhiều tài năng mới mang tinh thân rất thiện chiến, rất oai phong lẫm liệt và rất khó đoán”.

JustaTee hào hứng với bộ râu mới của Trấn Thành, Binz vô tình phát hiện sự khác biệt của Karik tại mùa 2 - Ảnh 2

Với Karik, bản thân anh cũng không thể cưỡng lại sức nóng của trường quay “Rap Việt – Mùa 2”trong ngày trở lại, anh cho biết: “Theo nhận định của Karik, không khí mùa 2 rất sôi nổi và thậm chí có nhiều áp lực hơn dành cho tất cả các bạn thí sinh. Bởi vì, mùa 1 đã đạt rất nhiều thành công, thậm chí là vượt hơn những gì ê-kíp và mọi người mong đợi, cho nên điều đó sẽ tạo áp lực cho tất cả anh em ê-kíp, cũng như là HLV, BGK và cho cả thí sinh nữa”.

JustaTee hào hứng với bộ râu mới của Trấn Thành, Binz vô tình phát hiện sự khác biệt của Karik tại mùa 2 - Ảnh 3

Dù từng góp mặt tại nhiều chương trình nhưng đến với trường quay Rap Việt lần đầu tiên, LK vô cùng ấn tượng với không khí của chương trình: “Bản thân LK đã theo dõi một số tập phát sóng của Rap Việt - Mùa 1 và LK cảm thấy không khí trường quay về hình ảnh thì giống trên truyền hình, còn về âm thanh thì mọi thứ ở đây thật sự là nổi bật và sôi động hơn rất nhiều…”.

JustaTee hào hứng với bộ râu mới của Trấn Thành, Binz vô tình phát hiện sự khác biệt của Karik tại mùa 2 - Ảnh 4

Về phía Binz, bản thân anh đã tận dụng khoảng thời gian chờ đợi vừa qua một cách hiệu quả. Anh chia sẻ: “Những tháng vừa qua đã tạo cho mình khoảng thời gian chuẩn bị thêm hành trang kiến thức để sau này mình take care cho các bạn thí sinh về đội một cách tốt nhất…”. Bên cạnh đó, Binz còn vô tình phát hiện ra người có ngoại hình thay đổi nhiều nhất của mùa 2 chính là Karik. Binz nói: “Binz nghĩ Karik workout rất nhiều. Binz nghĩ Karik là người có thay đổi nhiều nhất về ngoại hình…”. Với JustaTee, anh lại bị thu hút bởi tạo hình mới của MC Trấn Thành tại Rap Việt - Mùa 2, anh cho biết: “Thật ra ai cũng có một chút thay đổi nhỏ, ví dụ như anh Trấn Thành có thêm bộ râu, nhìn anh ấy đứng trên sân khấu có điệu bộ, phong thái hoàn toàn khác…”. 

JustaTee hào hứng với bộ râu mới của Trấn Thành, Binz vô tình phát hiện sự khác biệt của Karik tại mùa 2 - Ảnh 5

Với JustaTee, anh lại bị thu hút bởi tạo hình mới của MC Trấn Thành tại Rap Việt - Mùa 2, anh cho biết: “Thật ra ai cũng có một chút thay đổi nhỏ, ví dụ như anh Trấn Thành có thêm bộ râu, nhìn anh ấy đứng trên sân khấu có điệu bộ, phong thái hoàn toàn khác…”.

JustaTee hào hứng với bộ râu mới của Trấn Thành, Binz vô tình phát hiện sự khác biệt của Karik tại mùa 2 - Ảnh 6

Với những thay đổi và nhiều điều bất ngờ mà chương trình dần hé lộ, tin rằng mùa 2 của Rap Việt sẽ khiến fan phải đứng ngồi không yên ở mỗi tập phát sóng. “Rap Việt – Mùa 2”do VieON & Vie Channel đồng sản xuất, có sự tham gia của MC Trấn Thành, Giám đốc âm nhạc Touliver và bộ 6 gồm: Rhymastic, JustaTee, Wowy, Karik, Binz, LK. Tập đầu tiên “Rap Việt – Mùa 2”sẽ ra mắt khán giả lúc 20h Thứ Bảy - 16/10/2021 duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel – HTV2.

Siêu hot: Lộ diện dàn siêu xe gần 20 tỷ của 4 vị Huấn luyện viên “ Rap Việt” , Xe của Binz năm nay màu gì?

Siêu hot: Lộ diện dàn siêu xe gần 20 tỷ của 4 vị Huấn luyện viên “ Rap Việt” , Xe của Binz năm nay màu gì?

Thỏa lòng hàng triệu fan hâm mộ, “Rap Việt” – Mùa 2 chính thức ấn định ngày giờ lên sóng: 20h Thứ Bảy hàng tuần, từ 16/10/2021 duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel.

Xem thêm
Từ khóa:   Rap Việt JustaTee Binz

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 27 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 58 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 1 giờ 7 phút trước
Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Video 1 giờ 12 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Sao quốc tế 1 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43