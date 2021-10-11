Thí sinh điển trai ‘cực phẩm’ Ty Lê có màn biến hóa ấn tượng hệt như drag queen gốc Việt nổi tiếng toàn cầu Plastiquetiara

Tin tức giải trí 11/10/2021 14:59

Hot Tiktoker Ty Lê có ngoại hình điển trai nhưng sức khỏe thì lại là một khái niệm khác.

Sau thành công của tập khai màn, series thực tế “TikTok FashUP 2021” mới đây đã tiếp tục lên sóng tập 2 với phần dự thi của các nhóm thí sinh còn lại nhằm chọn ra top 99 gương mặt xuất sắc nhất để chính thức bước vào vòng thi voting online vô cùng thú vị. Ở tập phát sóng lần này, “TikTok FashUP 2021” lại lần nữa đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác cũng như trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Lần đầu tiên trong 2 tập phát sóng, ban giám khảo đã có một pha “đứng ngồi không yên” khi có thí sinh bất ngờ gặp vấn đề về sức khỏe trong buổi ghi hình. Ty Lê - thí sinh thuộc lĩnh vực Beauty Icon, khi vừa vào vòng thi, còn chưa kịp thuyết trình về video của nhóm mình với ban giám khảo, Ty Lê đã có dấu hiệu choáng và suýt ngất xỉu. Nam thí sinh đã phải buộc lòng lên tiếng xin ban giám khảo vài phút để nghỉ ngơi, lấy lại sức khỏe. Không chần chừ với lời đề nghị của thí sinh, Host Trần Nguyễn Thiên Hương đã đồng ý ngay lập tức, không quên ân cần hỏi thăm thí sinh và chuyển sang đội kế tiếp để chương trình diễn ra đúng tiến độ.

Thí sinh điển trai ‘cực phẩm’ Ty Lê có màn biến hóa ấn tượng hệt như drag queen gốc Việt nổi tiếng toàn cầu Plastiquetiara - Ảnh 1
Ty Lê là thí sinh điển trai nhưng có sức khỏe yếu

Thí sinh điển trai ‘cực phẩm’ Ty Lê có màn biến hóa ấn tượng hệt như drag queen gốc Việt nổi tiếng toàn cầu Plastiquetiara - Ảnh 2

Thí sinh này có màn biến hóa từ “nam thần điển trai” sang một “nữ thần” xinh gái hết nấc khiến giám khảo Nam Trung vỡ oà cảm xúc. Đặc biệt phần dự thi của Ty Lê gọi nhớ đến một drag queen nổi tiếng người Mỹ gốc Việt có tên Instagram là Plastiquetiara. Anh chàng cũng có những màn biến hóa chỉ trong “tiktok” như thế.

Thí sinh điển trai ‘cực phẩm’ Ty Lê có màn biến hóa ấn tượng hệt như drag queen gốc Việt nổi tiếng toàn cầu Plastiquetiara - Ảnh 3
Host Thiên Hương cho đổi đội để thí sinh Ty Lê hồi phục sau khi xỉu ngang
Thí sinh điển trai ‘cực phẩm’ Ty Lê có màn biến hóa ấn tượng hệt như drag queen gốc Việt nổi tiếng toàn cầu Plastiquetiara - Ảnh 4
Trước đó thí sinh nói mình bị choáng và cần uống nước đường
Thí sinh điển trai ‘cực phẩm’ Ty Lê có màn biến hóa ấn tượng hệt như drag queen gốc Việt nổi tiếng toàn cầu Plastiquetiara - Ảnh 5
Từ một chàng trai nam thần "lồng lộng"

 Thí sinh điển trai ‘cực phẩm’ Ty Lê có màn biến hóa ấn tượng hệt như drag queen gốc Việt nổi tiếng toàn cầu Plastiquetiara - Ảnh 6

Thí sinh điển trai ‘cực phẩm’ Ty Lê có màn biến hóa ấn tượng hệt như drag queen gốc Việt nổi tiếng toàn cầu Plastiquetiara - Ảnh 7
"Tiktok" một cái hóa thân thành "nữ thần" khiến Nam Trung còn xuýt xoa

 Thí sinh điển trai ‘cực phẩm’ Ty Lê có màn biến hóa ấn tượng hệt như drag queen gốc Việt nổi tiếng toàn cầu Plastiquetiara - Ảnh 8Thí sinh điển trai ‘cực phẩm’ Ty Lê có màn biến hóa ấn tượng hệt như drag queen gốc Việt nổi tiếng toàn cầu Plastiquetiara - Ảnh 9Thí sinh điển trai ‘cực phẩm’ Ty Lê có màn biến hóa ấn tượng hệt như drag queen gốc Việt nổi tiếng toàn cầu Plastiquetiara - Ảnh 10

Thí sinh điển trai ‘cực phẩm’ Ty Lê có màn biến hóa ấn tượng hệt như drag queen gốc Việt nổi tiếng toàn cầu Plastiquetiara - Ảnh 11

Thí sinh điển trai ‘cực phẩm’ Ty Lê có màn biến hóa ấn tượng hệt như drag queen gốc Việt nổi tiếng toàn cầu Plastiquetiara - Ảnh 12
Phần thi của Ty Lê gợi nhớ đến nam thần drag queen hot tiktoker Plastiquetiara nổi tiếng toàn cầu người Mỹ gốc Việt 

Ảnh: Chụp màn hình 

Nam Trung dằn mặt ‘Thánh nhại giọng’: ‘Em chưa đủ tư cách nói chuyện với anh’

Nam Trung dằn mặt ‘Thánh nhại giọng’: ‘Em chưa đủ tư cách nói chuyện với anh’

Trong tập 2 “TikTok FashUP” 2021” có sự xuất hiện của những cái tên đình đám trên nền tảng TikTok, khiến sức nóng của cuộc cạnh tranh giành lấy tấm vé đi tiếp được đẩy lên đến đỉnh điểm.

Xem thêm
Từ khóa:   Nam Trung Ty Lê TikTok FashUP 2021

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 1 giờ 43 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 2 giờ 28 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43