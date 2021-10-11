Thí sinh điển trai ‘cực phẩm’ Ty Lê có màn biến hóa ấn tượng hệt như drag queen gốc Việt nổi tiếng toàn cầu Plastiquetiara

Sau thành công của tập khai màn, series thực tế “TikTok FashUP 2021” mới đây đã tiếp tục lên sóng tập 2 với phần dự thi của các nhóm thí sinh còn lại nhằm chọn ra top 99 gương mặt xuất sắc nhất để chính thức bước vào vòng thi voting online vô cùng thú vị. Ở tập phát sóng lần này, “TikTok FashUP 2021” lại lần nữa đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác cũng như trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Lần đầu tiên trong 2 tập phát sóng, ban giám khảo đã có một pha “đứng ngồi không yên” khi có thí sinh bất ngờ gặp vấn đề về sức khỏe trong buổi ghi hình. Ty Lê - thí sinh thuộc lĩnh vực Beauty Icon, khi vừa vào vòng thi, còn chưa kịp thuyết trình về video của nhóm mình với ban giám khảo, Ty Lê đã có dấu hiệu choáng và suýt ngất xỉu. Nam thí sinh đã phải buộc lòng lên tiếng xin ban giám khảo vài phút để nghỉ ngơi, lấy lại sức khỏe. Không chần chừ với lời đề nghị của thí sinh, Host Trần Nguyễn Thiên Hương đã đồng ý ngay lập tức, không quên ân cần hỏi thăm thí sinh và chuyển sang đội kế tiếp để chương trình diễn ra đúng tiến độ.