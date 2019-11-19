Á hậu Trịnh Kim Chi mở kênh Youtube gây quỹ từ thiện

Hậu trường 19/11/2019 17:01

Ngày 18/11 vừa qua, NSƯT Trịnh Kim Chi đã có buổi công bố kênh Youtube chính thức “Trịnh Kim Chi Official”. Toàn bộ lợi nhuận sẽ được trích ra gửi vào quỹ “Góp yêu thương” xây nhà, giúp đỡ các mảnh đời bất hạnh, khó khăn trên mọi miền tổ quốc.

Xuất hiện trong buổi lễ, nữ nghệ sĩ đa tài, đa biệt danh Trịnh Kim Chi diện trang phục đầm dạ hội đen sang trọng, quý phái. Có thể nói đây là một trong những người đẹp “không tuổi” bởi cô luôn sở hữu nhan sắc mặn mà, nụ cười thánh thiện dù tuổi đời và tuổi nghề đã rất lâu. 

Á hậu Trịnh Kim Chi mở kênh Youtube gây quỹ từ thiện - Ảnh 1
Trịnh Kim Chi tại buổi họp báo

Kênh Youtube "Trịnh Kim Chi Official" là dự án đã được ấp ủ rất lâu. Trịnh Kim Chi chia sẻ cô lập ra kênh Youtube này không phải cho bản thân mà là dự án được ươm mầm từ trái tim thiện nguyện của cô. Toàn bộ lợi nhuận sẽ được trích ra để gửi đến quỹ “Góp yêu thương” xây nhà, chữa bệnh, giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống. 

Trước mắt Kênh Youtube sẽ có 3 dự án nhỏ là Talkshow “Chuyện người ta Chi kể”: Tọa đàm trò chuyện chia sẻ với nghệ sĩ, doanh nhân về cuộc sống, nghề nghiệp, gia đình, và các biến cố trong cuộc đời. Chi Vlog “thử mới biết - liều mới được”: Người nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ sẽ phải hoá thân như thật để đi làm những công việc không thuộc sở trường của mình, và chính những khoảnh khắc này giúp cho mọi người nhìn thấy được sự khó khăn vất vả. Đặc biệt là series phim kinh dị “Quỷ linh nhi” với 100 câu chuyện rùng rợn, ma mị nhưng rất đời thường. Dù chỉ vừa mới tung ra trailer nhưng rất nhiều người đã háo hức đón chờ sản phẩm này. 

Á hậu Trịnh Kim Chi mở kênh Youtube gây quỹ từ thiện - Ảnh 2
Trịnh Kim Chi trả lời báo chí

Trong buổi trả lời phỏng vấn báo chí, Trịnh Kim Chi cho biết toàn bộ các nghệ sĩ tham gia vào kênh Youtube một nửa là những diễn viên đã có tên tuổi. Nhưng một nửa còn lại là những diễn viên trẻ, mới, là học trò của chính NSƯT Trịnh Kim Chi. 

Á hậu Trịnh Kim Chi mở kênh Youtube gây quỹ từ thiện - Ảnh 3
Trịnh Kim Chi và khách mời

Giải thích về điều này, cô cho biết: “Tôi luôn muốn các học trò của mình sau khi học xong sẽ có đất dựng võ ngay, có nơi để các em thể hiện tài năng, khả năng diễn xuất của mình. Chính vì các em còn trẻ, nên luôn có một nguồn năng lực trẻ trung, năng động, luôn có những đột phá, sáng tạo trong nghệ thuật mà đôi khi đó là điều mà Chi phải học hỏi, phải làm mới mình để bắt kịp với xu hướng, thời đại hiện nay. Mình không cho phép mình tụt hậu”.

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