Á hậu Ngọc Hằng chính thức lên đường chinh chiến Miss Intercontinental 2023, thần thái trước thềm cuộc thi ra sao?

Năm 2022, Lê Nguyễn Bảo Ngọc - đại diện Việt Nam đã giành vương miện Hoa hậu Liên lục địa. Người hâm mộ kì vọng Ngọc Hằng sẽ tiếp nối thành tích của đàn chị trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

Tối 26/11, đại diện Việt Nam - Lê Nguyễn Ngọc Hằng có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất TP.HCM khởi hành đến Ai Cập để tham dự cuộc thi nhan sắc quốc tế Miss Intercontinental 2023 - Hoa hậu Liên lục địa 2023. Gia đình, người thân, 'bà trùm Hoa hậu' Kim Dung và dàn Hoa Á hậu như Đoàn Thiên Ân, Huỳnh Thị Thanh Thuỷ và Huỳnh Minh Kiên cũng đến cổ vũ tinh thần và gửi lời chúc tốt đẹp cho Ngọc Hằng. Gia đình, người thân, 'bà trùm Hoa hậu' Kim Dung và dàn Hoa Á hậu như Đoàn Thiên Ân, Huỳnh Thị Thanh Thuỷ và Huỳnh Minh Kiên cũng đến cổ vũ tinh thần và gửi lời chúc tốt đẹp cho Ngọc Hằng Tại sân bay, Ngọc Hằng chọn cho mình thiết kế mang tone đen vô cùng thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ khoe lên vóc dáng thanh mảnh cùng đôi chân thon dài. Bên cạnh đó, Ngọc Hằng vô cùng tự hào khi đeo trên mình dải sash Miss Intercontinental Vietnam 2023, thể hiện tinh thần sẵn sàng chinh phục vương miện quốc tế.

Tại sân bay, Ngọc Hằng chọn cho mình thiết kế mang tone đen vô cùng thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ khoe lên vóc dáng thanh mảnh cùng đôi chân thon dài Trước khi lên đường dự thi quốc tế, chia sẻ cảm xúc với truyền thông, Ngọc Hằng cho biết: "Lúc luyện tập để dự thi Miss Intercontinental, tôi cảm nhận mình đã trưởng thành hơn, khám phá được nhiều kiến thức xã hội và các khía cạnh khác của bản thân. Tôi tự cảm nhận được mình có thể làm tốt ở mặt catwalk hơn ứng xử. Vì kỹ năng ứng xử cần một tư duy tốt để hùng biện trước công chúng thì sẽ khó hơn. Tuy nhiên, dù thế nào, tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thành tốt cả hai kỹ năng đó". Trong chuyến đi thi quốc tế lần này, người đẹp mang theo hành trang với hơn 100 kg hành lý Trong chuyến đi thi quốc tế lần này, người đẹp mang theo hành trang với hơn 100 kg hành lý. Hành trình đến với Miss Intercontinental 2023 của Lê Nguyễn Ngọc Hằng sẽ bắt đầu từ ngày 27/11/2023 và đêm Chung kết sẽ diễn ra vào ngày 15/12/2023 tại Sharm EI Sheikh, Ai Cập (tức rạng sáng 16/12/2023 theo giờ Việt Nam).

Sau khi được bổ nhiệm trở thành đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Liên lục địa 2023, nàng á hậu có sự thay đổi rõ nét về nhan sắc, trông trưởng thành, quyến rũ hơn trước Ngọc Hằng từng đăng quang ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 cùng với giải phụ Người đẹp Tài năng. Tuy nhiên, trong suốt nhiệm kì, nàng hậu chưa thực sự để lại ấn tượng trong lòng khán giả vì được nhận xét là thiếu đi sự bứt phá trong việc định hướng hình tượng. Sở hữu thân hình nóng bỏng và chiều cao 1,73m, Ngọc Hằng thường xuyên khoe khéo lợi thế cơ thể bằng việc đăng tải những tấm ảnh diện bikini hai mảnh gợi cảm Học vấn của nàng hậu khá ấn tượng khi cô theo học tại Đại học Western Sydney, Úc. Ngọc Hằng còn thông thạo tiếng Anh và có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật Bản, Hàn Quốc Tuy nhiên gần đây, sau khi được bổ nhiệm trở thành đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Liên lục địa 2023, nàng á hậu có sự thay đổi rõ nét về nhan sắc, trông trưởng thành, quyến rũ hơn trước. Không chỉ vậy, học vấn của nàng hậu khá ấn tượng khi cô theo học tại Đại học Western Sydney, Úc. Ngọc Hằng còn thông thạo tiếng Anh và có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật Bản, Hàn Quốc.

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