Á hậu Đào Hiền hé lộ lý do 'lặn mất tăm' trong các hoạt động hậu đăng quang sau ồn ào 'vạ miệng'

Trong khi Minh Kiên chăm chỉ lộ diện thì Đào Hiền lại có phần im hơi lặng tiếng. Mới đây, Á hậu Đào Hiền đã trở lại và hé lộ nguyên nhân ít tham gia các hoạt động của làng giải trí Việt sau khi đăng quang.

Chỉ sau vài ngày đăng quang Miss World Vietnam 2023, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi và Á hậu 1 Đào Hiền phải liên tục nhận nhiều sự công kích từ cư dân mạng vì những phát ngôn vạ miệng của mình. Đặc biệt, sau ồn ào, cả 2 dường như "lặn mất tăm" khỏi mạng xã hội lẫn các sự kiện quy tụ nhiều hoa, á hậu. Lần lộ diện gần nhất của Đào Hiền là khi cô tham dự ngày khai giảng ở trường THPT Đô Lương để giao lưu và trao học bổng. Lần lộ diện gần nhất của Đào Hiền là khi cô tham dự ngày khai giảng ở trường THPT Đô Lương để giao lưu và trao học bổng Mới đây, Á hậu Đào Hiền đã trở lại và hé lộ nguyên nhân ít tham gia các hoạt động của làng giải trí Việt sau khi đăng quang. Cụ thể, nàng Á hậu cho biết đã trở về quê và dành thời gian để chữa lành, tìm lại sự bình yên và học cách sống chậm lại. Cô không dùng điện thoại nhiều vì lên núi, vào rừng tu tập. Đây cũng là thời gian giúp Đào Hiền nghỉ ngơi và "nạp năng lượng" để tiếp tục hoàn thành công việc và sứ mệnh trong nhiệm kỳ. Cư dân mạng hy vọng Đào Hiền sẽ sớm cân bằng và trở lại rạng rỡ.

Mới đây, Á hậu Đào Hiền đã trở lại và cho biết đã trở về quê và dành thời gian để chữa lành Trước đó, sau gần 2 tuần đăng quang, trong khi Tân Hoa hậu Ý Nhi bị chỉ trích vì những phát ngôn được cho là tự cao, thiếu tinh tế và thu về nhóm anti với hơn 600.000 người tham gia thì Á hậu Đào Hiền vướng tranh cãi khi tham gia thử thách "kể tên 5 nhân vật nổi tiếng ở Nghệ An". Mặc dù lên tiếng thừa nhận sai sót và xin lỗi khán giả, nhưng cách phản hồi của Đào Thị Hiền vẫn khiến dân mạng không hài lòng. Một số người cho rằng cô không thành tâm và có thái độ "thiếu nghiêm túc". Á hậu Đào Hiền từng vướng tranh cãi khi tham gia thử thách "kể tên 5 nhân vật nổi tiếng ở Nghệ An" Đào Hiền từng chia sẻ về áp lực khi trở thành người của công chúng: "Điều mà tôi sợ nhất chính là sự vô tư của tôi sẽ khiến mọi người hiểu lầm hoặc dẫn tới những việc ảnh hưởng tới cả một tập thể, ekip phía sau. Vì thế, tôi vẫn cố gắng để bản thân trưởng thành, chững chạc hơn, đúng với danh hiệu và không gây ảnh hưởng tới người khác. Tuy nhiên, tôi vẫn mong mình giữ được sự vô tư này".

Đào Hiền từng chia sẻ về áp lực khi trở thành người của công chúng: "... Tôi vẫn cố gắng để bản thân trưởng thành, chững chạc hơn, đúng với danh hiệu và không gây ảnh hưởng tới người khác" Đào Hiền sinh năm 2001, cô còn được biết đến là em gái của người đẹp Đào Hà. Đào Hiền vượt qua nhiều ứng viên và trở thành chủ nhân của chiếc vương miện Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023 vào tháng 7/2023.

Đào Hiền tiết lộ tình trạng hiện tại của hoa hậu Ý Nhi giữa ồn ào vạ miệng: Top 3 không ở chung, ít hoạt động Trong livestream mới nhất để xin lỗi khán giả vì phát ngôn 5 người nổi tiếng ở Nghệ An, Đào Hiền cũng đã có những chia sẻ mới liên quan đến Hoa hậu Ý Nhi giữa tâm bảo chỉ trích của dư luận.

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