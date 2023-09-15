Á hậu Đào Hiền hé lộ lý do 'lặn mất tăm' trong các hoạt động hậu đăng quang sau ồn ào 'vạ miệng'

Hậu trường 15/09/2023 14:27

Trong khi Minh Kiên chăm chỉ lộ diện thì Đào Hiền lại có phần im hơi lặng tiếng. Mới đây, Á hậu Đào Hiền đã trở lại và hé lộ nguyên nhân ít tham gia các hoạt động của làng giải trí Việt sau khi đăng quang.

Chỉ sau vài ngày đăng quang Miss World Vietnam 2023, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi và Á hậu 1 Đào Hiền phải liên tục nhận nhiều sự công kích từ cư dân mạng vì những phát ngôn vạ miệng của mình. Đặc biệt, sau ồn ào, cả 2 dường như "lặn mất tăm" khỏi mạng xã hội lẫn các sự kiện quy tụ nhiều hoa, á hậu. Lần lộ diện gần nhất của Đào Hiền là khi cô tham dự ngày khai giảng ở trường THPT Đô Lương để giao lưu và trao học bổng.

Á hậu Đào Hiền hé lộ lý do 'lặn mất tăm' trong các hoạt động hậu đăng quang sau ồn ào 'vạ miệng' - Ảnh 1
Lần lộ diện gần nhất của Đào Hiền là khi cô tham dự ngày khai giảng ở trường THPT Đô Lương để giao lưu và trao học bổng

Mới đây, Á hậu Đào Hiền đã trở lại và hé lộ nguyên nhân ít tham gia các hoạt động của làng giải trí Việt sau khi đăng quang. Cụ thể, nàng Á hậu cho biết đã trở về quê và dành thời gian để chữa lành, tìm lại sự bình yên và học cách sống chậm lại. Cô không dùng điện thoại nhiều vì lên núi, vào rừng tu tập. Đây cũng là thời gian giúp Đào Hiền nghỉ ngơi và "nạp năng lượng" để tiếp tục hoàn thành công việc và sứ mệnh trong nhiệm kỳ. Cư dân mạng hy vọng Đào Hiền sẽ sớm cân bằng và trở lại rạng rỡ. 

Á hậu Đào Hiền hé lộ lý do 'lặn mất tăm' trong các hoạt động hậu đăng quang sau ồn ào 'vạ miệng' - Ảnh 2
Mới đây, Á hậu Đào Hiền đã trở lại và cho biết đã trở về quê và dành thời gian để chữa lành

Trước đó, sau gần 2 tuần đăng quang, trong khi Tân Hoa hậu Ý Nhi bị chỉ trích vì những phát ngôn được cho là tự cao, thiếu tinh tế và thu về nhóm anti với hơn 600.000 người tham gia thì Á hậu Đào Hiền vướng tranh cãi khi tham gia thử thách "kể tên 5 nhân vật nổi tiếng ở Nghệ An". Mặc dù lên tiếng thừa nhận sai sót và xin lỗi khán giả, nhưng cách phản hồi của Đào Thị Hiền vẫn khiến dân mạng không hài lòng. Một số người cho rằng cô không thành tâm và có thái độ "thiếu nghiêm túc".

Á hậu Đào Hiền hé lộ lý do 'lặn mất tăm' trong các hoạt động hậu đăng quang sau ồn ào 'vạ miệng' - Ảnh 3
Á hậu Đào Hiền từng vướng tranh cãi khi tham gia thử thách "kể tên 5 nhân vật nổi tiếng ở Nghệ An"

Đào Hiền từng chia sẻ về áp lực khi trở thành người của công chúng: "Điều mà tôi sợ nhất chính là sự vô tư của tôi sẽ khiến mọi người hiểu lầm hoặc dẫn tới những việc ảnh hưởng tới cả một tập thể, ekip phía sau. Vì thế, tôi vẫn cố gắng để bản thân trưởng thành, chững chạc hơn, đúng với danh hiệu và không gây ảnh hưởng tới người khác. Tuy nhiên, tôi vẫn mong mình giữ được sự vô tư này".

Á hậu Đào Hiền hé lộ lý do 'lặn mất tăm' trong các hoạt động hậu đăng quang sau ồn ào 'vạ miệng' - Ảnh 4
Đào Hiền từng chia sẻ về áp lực khi trở thành người của công chúng: "... Tôi vẫn cố gắng để bản thân trưởng thành, chững chạc hơn, đúng với danh hiệu và không gây ảnh hưởng tới người khác"

Đào Hiền sinh năm 2001, cô còn được biết đến là em gái của người đẹp Đào Hà. Đào Hiền vượt qua nhiều ứng viên và trở thành chủ nhân của chiếc vương miện Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023 vào tháng 7/2023. 

Đào Hiền tiết lộ tình trạng hiện tại của hoa hậu Ý Nhi giữa ồn ào vạ miệng: Top 3 không ở chung, ít hoạt động

Đào Hiền tiết lộ tình trạng hiện tại của hoa hậu Ý Nhi giữa ồn ào vạ miệng: Top 3 không ở chung, ít hoạt động

Trong livestream mới nhất để xin lỗi khán giả vì phát ngôn 5 người nổi tiếng ở Nghệ An, Đào Hiền cũng đã có những chia sẻ mới liên quan đến Hoa hậu Ý Nhi giữa tâm bảo chỉ trích của dư luận.

Xem thêm
Từ khóa:   Đào Thị Hiền á hậu Đào Thị Hiền Đào Hiền mất tích

TIN MỚI NHẤT

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 30 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 1 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 2 giờ 30 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm