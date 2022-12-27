49 ngày mất của ca sĩ Nguyệt Thu, chồng viết tâm thư nhắn nhủ đầy cảm động: 'Vợ sẽ luôn đồng hành nắm tay cùng bố con anh nhé'

Hậu trường 27/12/2022 10:07

Chồng của nữ ca sĩ Nguyệt Thu khiến fan xúc động với bức tâm thư gửi vợ ngày 49.

Cách đây không lâu nam ca sĩ Minh Quân - người đồng nghiệp thân thiết cho biết ca sĩ Nguyệt Thu mất lúc 12 giờ ngày 8/11. Sự ra đi của giọng ca 49 tuổi khiến Minh Quân không khỏi xót xa. "Đối với tôi, chị ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ, năng động và vui vẻ. Chị được rất nhiều anh em đồng nghiệp yêu mến", giọng ca sinh năm 1980 cho hay.

49 ngày mất của ca sĩ Nguyệt Thu, chồng viết tâm thư nhắn nhủ đầy cảm động: 'Vợ sẽ luôn đồng hành nắm tay cùng bố con anh nhé' - Ảnh 1
Nguyệt Thu - Ảnh: Internet

Ca sĩ Nguyệt Thu sinh năm 1973, từng là MC, ca sĩ tự do ở Hà Nội. Năm 2001, cô cùng chồng là nghệ sĩ saxophone Tuấn Lộc chuyển vào sinh sống và làm việc trong thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, không giống như nhiều nghệ sĩ khác sự nghiệp của của nữ ca sĩ lại không có được thành công như bao người. 

Những năm qua, hoàn cảnh Nguyệt Thu khó khăn, 2 vợ chồng ở nhà thuê, bán thêm dưa, ruốc để kiếm thu nhập nuôi con. Hồi tháng 9, ca sĩ Nguyệt Thu phát hiện mắc ung thư gan giai đoạn cuối để qua rồi bỏ lại chồng con theo cách không thể đau lòng hơn. 

49 ngày mất của ca sĩ Nguyệt Thu, chồng viết tâm thư nhắn nhủ đầy cảm động: 'Vợ sẽ luôn đồng hành nắm tay cùng bố con anh nhé' - Ảnh 2
Gia đình của nữ ca sĩ Nguyệt Thu - Ảnh: Internet

Được biết vì gia cảnh ca sĩ Nguyệt Thu khó khăn nên thời gian qua, nhiều nghệ sĩ ở Hà Nội đã tổ chức đêm nhạc Tình nghệ sĩ ở phòng trà ủng hộ cô. Chương trình có sự tham gia của Tuấn Hưng, Bằng Kiều, Hoàng Bách... Sự ra đi của giọng ca sinh năm 1973 để lại nhiều tiếc nuối cho đồng nghiệp lẫn khán giả

Mới đây trên trang cá nhân, nghệ sĩ saxophone Tuấn Lộc thường xuyên đăng ảnh của vợ và nói lời ngọt ngào. Mới đây, nhân dịp 49 ngày mất của ca sĩ Nguyệt Thu, nghệ sĩ Tuấn Lộc đi thăm mộ vợ và chia sẻ: "Vợ yêu ơi. Đã 49 ngày vợ xa anh. Anh và các con cùng sự giúp đỡ của gia đình, các thầy cô, các anh chị em bạn bè thân thương, các anh chị em ca sĩ nghệ sĩ gần xa, các học trò thân yêu. Vợ yêu của anh đã có chỗ an nghỉ bình yên. Anh vẫn chưa thể tin được sự ra đi của em. Vợ sẽ luôn đồng hành nắm tay cùng bố con anh nhé. Anh nhớ và yêu em nhiều lắm.

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