49 ngày mất của ca sĩ Nguyệt Thu, chồng viết tâm thư nhắn nhủ đầy cảm động: 'Vợ sẽ luôn đồng hành nắm tay cùng bố con anh nhé'

Cách đây không lâu nam ca sĩ Minh Quân - người đồng nghiệp thân thiết cho biết ca sĩ Nguyệt Thu mất lúc 12 giờ ngày 8/11. Sự ra đi của giọng ca 49 tuổi khiến Minh Quân không khỏi xót xa. "Đối với tôi, chị ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ, năng động và vui vẻ. Chị được rất nhiều anh em đồng nghiệp yêu mến", giọng ca sinh năm 1980 cho hay.

Nguyệt Thu - Ảnh: Internet

Ca sĩ Nguyệt Thu sinh năm 1973, từng là MC, ca sĩ tự do ở Hà Nội. Năm 2001, cô cùng chồng là nghệ sĩ saxophone Tuấn Lộc chuyển vào sinh sống và làm việc trong thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, không giống như nhiều nghệ sĩ khác sự nghiệp của của nữ ca sĩ lại không có được thành công như bao người.