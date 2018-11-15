3 năm sau chia tay Hari Won, Tiến Đạt xuất hiện với diện mạo mới khiến chị em 'phát cuồng'

Hậu trường 15/11/2018 15:31

Sau bao nhiêu năm trung thành với mái tóc ngắn hoặc cạo trọc, khán giả vô cùng bất ngờ trước ngoại hình lạ lẫm của chàng rapper năm nào. Có vẻ như Tiến Đạt đang muốn đổi mới hình ảnh của chính mình.

Nhắc đến Tiến Đạt, người ta sẽ nghĩ ngay đến chuyện tình kéo dài 9 năm của anh và Hari Won. Khoảng thời gian bên nhau quá lâu khiến nhiều người tin tưởng về một cái kết tốt đẹp dành cho cả hai.

3 năm sau chia tay Hari Won, Tiến Đạt xuất hiện với diện mạo mới khiến chị em 'phát cuồng' - Ảnh 1
Chuyện tình kéo dài 9 năm của anh và Hari Won khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh: Internet

Thế nhưng, năm 2015, người hâm mộ bàng hoàng tiếc nuối khi cuộc tình này chính thức tan rã. Không nói rõ về nguyên nhân nhưng Hari Won cho biết cả hai đã gặp rất nhiều trục trặc trong chuyện tình cảm suốt 1 năm trời trước khi quyết định chia tay.

Hậu "đường ai nấy đi", Hari Won đã tìm được bến đỗ cho cuộc đời mình và đang có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Về phần Tiến Đạt, anh gần như biến mất khỏi showbiz Việt và chỉ tập trung kinh doanh, thỉnh thoảng tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện.

3 năm sau chia tay Hari Won, Tiến Đạt xuất hiện với diện mạo mới khiến chị em 'phát cuồng' - Ảnh 2
Tiến Đạt trong một chương trình thiện nguyện gây quỹ khuyến học - Ảnh: FBNV

Mới đây, hình ảnh mái tóc dài uốn xoăn lạ lẫm được anh chia sẻ trên trang cá nhân khiến nhiều người thích thú về sự thay đổi ngoại hình đầy mới lạ này. Khác với phong cách bụi bặm trước đây, diện mạo mới của chàng rapper có phần phong trần, nam tính và lãng tử hơn.

3 năm sau chia tay Hari Won, Tiến Đạt xuất hiện với diện mạo mới khiến chị em 'phát cuồng' - Ảnh 33 năm sau chia tay Hari Won, Tiến Đạt xuất hiện với diện mạo mới khiến chị em 'phát cuồng' - Ảnh 4

3 năm sau chia tay Hari Won, Tiến Đạt xuất hiện với diện mạo mới khiến chị em 'phát cuồng' - Ảnh 5
Ngoại hình mới của Tiến Đạt phong trần và đầy nam tính khiến không ít chị em mê mẩn - Ảnh: FBNV

Sau bao nhiêu năm, giờ đây người hâm mộ chỉ mong anh sớm tìm được người “nâng khăn sửa túi”.

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Từ khóa:   Rapper Tiến Đạt sao Việt Tiến Đạt Hari Won

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