3 năm sau chia tay Hari Won, Tiến Đạt xuất hiện với diện mạo mới khiến chị em 'phát cuồng'

Nhắc đến Tiến Đạt, người ta sẽ nghĩ ngay đến chuyện tình kéo dài 9 năm của anh và Hari Won. Khoảng thời gian bên nhau quá lâu khiến nhiều người tin tưởng về một cái kết tốt đẹp dành cho cả hai.

Chuyện tình kéo dài 9 năm của anh và Hari Won khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh: Internet

Thế nhưng, năm 2015, người hâm mộ bàng hoàng tiếc nuối khi cuộc tình này chính thức tan rã. Không nói rõ về nguyên nhân nhưng Hari Won cho biết cả hai đã gặp rất nhiều trục trặc trong chuyện tình cảm suốt 1 năm trời trước khi quyết định chia tay.