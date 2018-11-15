14 ngày sau sinh, Diệp Lâm Anh buồn lòng vì bụng vẫn bự như bầu 6 tháng

Hậu trường 15/11/2018 17:49

Dù biết rằng cơ thể sau sinh phải mất một thời gian để trở lại như ban đầu nhưng Diệp Lâm Anh vẫn buồn rầu vì điều này.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Diệp Lâm Anh vừa chia sẻ hình ảnh khi đang mang bầu và sau 14 ngày sinh con. Kèm theo đó, cô nàng còn đăng tải dòng tâm trạng buồn rầu vì đã sinh được 2 tuần nhưng bụng vẫn bự như bầu 6 tháng.

“Bây giờ mình mới hiểu được cảm giác hóp bụng hết cỡ cũng không giảm được một centimet nào cả. Sinh xong mà bụng vẫn như bầu 6 tháng, lôi cái đai nịt bụng cũ ra để dùng thì thiếu cả gang tay mới cài được. Thực sự mình chơi thể thao nên trước giờ dù có béo mấy thì bụng vẫn có cơ rất chắc chắn, nên khó có thể quen với việc bụng nó cứ bèo nhèo. Việc chăm sóc sau sinh nở để lấy lại vóc dáng là điều mà mình quan tâm nhất... Mình sẽ cùng nhau chia sẻ thêm về những kinh nghiệm sau sinh nhé cả nhà!”, Diệp Lâm Anh tâm sự.

14 ngày sau sinh, Diệp Lâm Anh buồn lòng vì bụng vẫn bự như bầu 6 tháng - Ảnh 1
Sau 2 tuần 'vượt cạn', Diệp Lâm Anh lần đầu khoe đường cong cơ thể với công chúng và than thở bụng bự như bầu 6 tháng - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, sau sinh phần bụng của bà mẹ bỉm sữa vẫn chưa được thon gọn. Tuy nhiên, nhìn tổng thể thì thân hình cô khá săn chắc và không tăng cân quá nhiều. Dưới phần bình luận, cư dân mạng vẫn hết lời khen ngợi và động viên chân dài này vì nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp sau sinh.

14 ngày sau sinh, Diệp Lâm Anh buồn lòng vì bụng vẫn bự như bầu 6 tháng - Ảnh 2
Nhiều người khen ngợi và động viên bà mẹ trẻ vì cho rằng chỉ sau 2 tuần mà bụng đã được thế này là một dấu hiệu đáng mừng - Ảnh: FBNV
14 ngày sau sinh, Diệp Lâm Anh buồn lòng vì bụng vẫn bự như bầu 6 tháng - Ảnh 3
Trước đó, vào ngày được xuất viện về nhà, Diệp Lâm Anh khiến chị em xuýt xoa vì quá trẻ trung và sành điệu - Ảnh: FBNV
14 ngày sau sinh, Diệp Lâm Anh buồn lòng vì bụng vẫn bự như bầu 6 tháng - Ảnh 4
Cách đây vài ngày, bà mẹ một con vui vẻ hội ngộ nhóm bạn thân trong ngày sinh nhật Hoa hậu Kỳ Duyên...
14 ngày sau sinh, Diệp Lâm Anh buồn lòng vì bụng vẫn bự như bầu 6 tháng - Ảnh 5
...mà không ngại việc kiêng cữ sau sinh - Ảnh: FBNV
Mới sinh con hai tuần, Diệp Lâm Anh gây choáng khi mặc áo hở bụng để lộc vóc dáng và nhan sắc thế này

Mới sinh con hai tuần, Diệp Lâm Anh gây choáng khi mặc áo hở bụng để lộc vóc dáng và nhan sắc thế này

Tuy mới sinh con hai tuần nhưng Diệp Lâm Anh đã tái xuất với nhan sắc rạng ngời cùng phong cách thời trang vô cùng gợi cảm.

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