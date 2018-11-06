Xuất viện sau 2 ngày sinh nở, Diệp Lâm Anh cực trẻ trung khi lần đầu khoe con gái đáng yêu

Hậu trường 06/11/2018 11:06

Diệp Lâm Anh khoe vóc dáng nuột nà cùng thần thái rạng ngời, tươi trẻ dù mới sinh thường con gái đầu lòng được 2 ngày.

Ngày 1/11 vừa qua, Diệp Lâm Anh hạ sinh con gái đầu lòng sau 6 tháng lên xe hoa với thiếu gia Đức Phạm. Theo thông tin được chia sẻ trước đó, em bé sinh thường rất khỏe mạnh và nặng 3kg.

Được các bác sĩ chăm sóc tận tình suốt 2 ngày nhập viện sinh con, hiện tại, Diệp Lâm Anh và con gái đã được về nhà tĩnh dưỡng. Mới đây, êkip của nữ ca sĩ bất ngờ tung ra loạt ảnh mẹ một con cực trẻ trung, sành điệu trong ngày ra viện.

Xuất viện sau 2 ngày sinh nở, Diệp Lâm Anh cực trẻ trung khi lần đầu khoe con gái đáng yêu - Ảnh 1
Diệp Lâm Anh diện nguyên 'cây' hàng hiệu đắt đỏ và sành điệu trong ngày đưa con gái xuất viện - Ảnh: Internet
Xuất viện sau 2 ngày sinh nở, Diệp Lâm Anh cực trẻ trung khi lần đầu khoe con gái đáng yêu - Ảnh 2
Đây là lần đầu bà mẹ bỉm sữa khoe 'tiểu công chúa' với người hâm mộ - Ảnh: Internet

Bà mẹ trẻ chọn cho mình trang phục hàng hiệu tông xuyệt tông từ giày, quần áo, túi xách vô cùng thời thượng, khoe vóc dáng săn chắc, cân đối sau sinh. Cô khiến nhiều người phải gạt bỏ ngay suy nghĩ phụ nữ sau sinh thường mệt mỏi, xấu xí.

Sau khi xuất viện về nhà, Diệp Lâm Anh được chồng và người thân chăm sóc chu đáo. Chân dài này cũng tiết lộ, thời gian này cô sẽ nghĩ dưỡng và nuôi con bằng sữa mẹ để bé phát triển tốt nhất và sẽ trở lại làng giải trí khi con cứng cáp hơn.

Xuất viện sau 2 ngày sinh nở, Diệp Lâm Anh cực trẻ trung khi lần đầu khoe con gái đáng yêu - Ảnh 3
Nhiều người vô cùng ngạc nhiên bởi vóc dáng quá thon gọn của Diệp Lâm Anh sau sinh - Ảnh: Internet

Cách đây ít phút, bà mẹ trẻ vừa chia sẻ dòng tâm trạng tiết lộ bí kíp giữ vóc dáng trong quá trình mang thai thu hút nhiều sụ chú ý của công chúng: "Công việc đó giờ cứ cuốn mình theo guồng quay, hiếm có thời gian được nghỉ ngơi nhiều. Đến mãi khi có bầu mới cho phép mình được rảnh rỗi và nghỉ ngơi nhiều hơn chút xíu để chăm sóc sức khoẻ. Suốt thời gian thai kỳ mình vẫn duy trì tập luyện để giữ cho body săn chắc và cân bằng nhịp tim. Từ nay mình đã chính thức gia nhập hội bỉm sữa rồi, học được kinh nghiệm gì hay cũng sẽ chia sẻ với chị em nhé".

Xuất viện sau 2 ngày sinh nở, Diệp Lâm Anh cực trẻ trung khi lần đầu khoe con gái đáng yêu - Ảnh 4
Cô giữ tâm trạng vô cùng thoải mái sau sinh - Ảnh: FBNV
Xuất viện sau 2 ngày sinh nở, Diệp Lâm Anh cực trẻ trung khi lần đầu khoe con gái đáng yêu - Ảnh 5
Diệp Lâm Anh tiết lộ cô sẽ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ - Ảnh: FBNV
Xuất viện sau 2 ngày sinh nở, Diệp Lâm Anh cực trẻ trung khi lần đầu khoe con gái đáng yêu - Ảnh 6
Sau thời gian kiêng cữ và em bé cứng cáp hơn, cô sẽ trở lại showbiz - Ảnh: FBNV
Showbiz Việt lại đón tin vui, Diệp Lâm Anh vừa hạ sinh con gái đầu lòng nặng 3kg

Showbiz Việt lại đón tin vui, Diệp Lâm Anh vừa hạ sinh con gái đầu lòng nặng 3kg

Diệp Lâm Anh vừa chào đón con gái đầu lòng bằng phương pháp sinh thường.

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