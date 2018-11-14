Mới sinh con hai tuần, Diệp Lâm Anh gây choáng khi mặc áo hở bụng để lộc vóc dáng và nhan sắc thế này

Tuy mới sinh con hai tuần nhưng Diệp Lâm Anh đã tái xuất với nhan sắc rạng ngời cùng phong cách thời trang vô cùng gợi cảm.

Diệp Lâm Anh hạ sinh con gái đầu lòng vào ngày 1/11 bằng phương pháp sinh thường. Nhờ có sức khỏe tốt, cô vượt cạn khá nhanh và không gặp phải các triệu chứng khó ở sau sinh. Đó cũng là lý do chỉ sau vài ngày lâm bồn người đẹp đã tái xuất trở lại khi khoe bức ảnh xinh tươi trên mạng xã hội.

Mới đây, Diệp Lâm Anh tiếp tục gây choáng khi xuất hiện với vẻ ngoài "nóng bỏng" tại sinh nhật Hoa hậu Kỳ Duyên. Tuy đang "nằm ổ" nhưng người đẹp không ngại trang điểm kỹ lưỡng, diện áo hở eo khoe nhan sắc mặn mà của gái một con. Có thể thấy, tuy mới sinh xong nhưng Diệp Lâm Anh trông khỏe khoắn, gọn gàng chứ không bị sổ dáng như đa số các bà đẻ thông thường. Tại buổi tiệc, cô ghi lại nhiều hình ảnh vui vẻ cùng bạn bè để lộ hơn nửa vòng 1 đầy quyến rũ.

Diệp Lâm Anh diện trang phục gợi cảm sau hai tuần sinh con khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh: Internet

Bà mẹ trẻ trốn con đi ăn tiệc dù đang trong thời gian ở cữ - Ảnh: Internet

Mới sinh được hai tuần nhưng Diệp Lâm Anh đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn - Ảnh: Internet

Trái với nhiều mẹ bỉm sữa khác, Diệp Lâm Anh rất chăm chút ngoại hình kể cả lúc mang bầu hay khi vừa sinh xong - Ảnh: Internet

Xuất viện sau 2 ngày sinh nở, Diệp Lâm Anh cực trẻ trung khi lần đầu khoe con gái đáng yêu Diệp Lâm Anh khoe vóc dáng nuột nà cùng thần thái rạng ngời, tươi trẻ dù mới sinh thường con gái đầu lòng được 2 ngày.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/moi-sinh-con-hai-tuan-diep-lam-anh-gay-choang-khi-mac-ao-ho-bung-de-loc-voc-dang-va-nhan-sac-the-nay-303950.html