Mới sinh con hai tuần, Diệp Lâm Anh gây choáng khi mặc áo hở bụng để lộc vóc dáng và nhan sắc thế này

Tuy mới sinh con hai tuần nhưng Diệp Lâm Anh đã tái xuất với nhan sắc rạng ngời cùng phong cách thời trang vô cùng gợi cảm.
- Showbiz Việt lại đón tin vui, Diệp Lâm Anh vừa hạ sinh con gái đầu lòng nặng 3kg
- Trước ngày lâm bồn, Diệp Lâm Anh khoe phòng con gái ngập tràn màu hồng và cực sang chảnh
Diệp Lâm Anh hạ sinh con gái đầu lòng vào ngày 1/11 bằng phương pháp sinh thường. Nhờ có sức khỏe tốt, cô vượt cạn khá nhanh và không gặp phải các triệu chứng khó ở sau sinh. Đó cũng là lý do chỉ sau vài ngày lâm bồn người đẹp đã tái xuất trở lại khi khoe bức ảnh xinh tươi trên mạng xã hội.
Mới đây, Diệp Lâm Anh tiếp tục gây choáng khi xuất hiện với vẻ ngoài "nóng bỏng" tại sinh nhật Hoa hậu Kỳ Duyên. Tuy đang "nằm ổ" nhưng người đẹp không ngại trang điểm kỹ lưỡng, diện áo hở eo khoe nhan sắc mặn mà của gái một con. Có thể thấy, tuy mới sinh xong nhưng Diệp Lâm Anh trông khỏe khoắn, gọn gàng chứ không bị sổ dáng như đa số các bà đẻ thông thường. Tại buổi tiệc, cô ghi lại nhiều hình ảnh vui vẻ cùng bạn bè để lộ hơn nửa vòng 1 đầy quyến rũ.