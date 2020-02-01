1 năm sau đám cưới, Tuyết Lan tuyên bố ly hôn chồng Việt kiều, tiết lộ nguyên nhân ‘đường ai nấy đi’

Hậu trường 01/02/2020 07:34

Thông tin người mẫu Tuyết Lan ly hôn chồng Việt kiều sau hơn 1 năm chung sống khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, người mẫu Tuyết Lan bất ngờ cho biết cô và ông xã Việt kiều đã ly hôn từ tháng 9/2019. Trước đó, cặp đôi quyết định “về chung một nhà” vào tháng 8/2018 sau 3 năm hẹn hò.

nguoi mau tuyet lan 1
Tuyết Lan lên xe hoa vào tháng 8/2018 - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân lại không trải đầy hoa hồng như họ tưởng tượng. Trái lại, Tuyết Lan và ông xã ngày càng cảm thấy ngột ngạt trong chính căn nhà của họ.

Chia sẻ về nguyên nhân “đường ai nấy đi”, Á quân Vietnam's Next Top Model cho biết cả hai có nhiều bất đồng trong quan điểm sống, tính cách khác biệt nên không thể đồng điệu. Chính vì vậy, cặp đôi quyết định cho nhau lối đi riêng và vẫn giữ mối quan hệ bạn bè cho đến thời điểm hiện tại.

Cô chia sẻ: “Tôi và anh ấy đều không cảm thấy nặng nề khi quyết định ly hôn. Tôi quan niệm gặp gỡ là duyên phận. Hiện chúng tôi đang thoải mái để lo cuộc sống mới”.

nguoi mau tuyet lan 2
Cặp đôi ly hôn chỉ sau 1 năm chung sống - Ảnh: Internet

Khi được hỏi về phản ứng của gia đình trước quyết định ly hôn của cô, Tuyết Lan cho biết mẹ cô là người tâm lý và có suy nghĩ hiện đại nên cô không gặp nhiều áp lực. Đặc biệt, gia đình chính là điểm tựa giúp cô mạnh mẽ hơn sau đổ vỡ.

nguoi mau tuyet lan 3
Tuyết Lan cho biết mình không gặp quá nhiều khó khăn hậu ly hôn - Ảnh: Internet

Vốn là người độc lập về tài chính kể cả khi đã lập gia đình nên Tuyết Lan không gặp quá nhiều khó khăn khi ly hôn. Hiện tại, nữ người mẫu đã trở về Việt Nam sinh sống và bắt đầu tham gia các hoạt động thời trang trong nước.

Hậu ly hôn, Ngọc Lan nêu 3 điều phụ nữ cần có để không bị đàn ông khinh thường

Hậu ly hôn, Ngọc Lan nêu 3 điều phụ nữ cần có để không bị đàn ông khinh thường

Sau những thăng trầm trong cuộc sống và công việc, diễn viên Ngọc Lan rút ra được 3 điều phụ nữ cần phải có nếu muốn đàn ông tôn trọng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tuyết Lan sao Việt ly hôn sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 3 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 4 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 9 giờ 53 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 10 giờ 8 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026