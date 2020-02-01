1 năm sau đám cưới, Tuyết Lan tuyên bố ly hôn chồng Việt kiều, tiết lộ nguyên nhân ‘đường ai nấy đi’

Thông tin người mẫu Tuyết Lan ly hôn chồng Việt kiều sau hơn 1 năm chung sống khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, người mẫu Tuyết Lan bất ngờ cho biết cô và ông xã Việt kiều đã ly hôn từ tháng 9/2019. Trước đó, cặp đôi quyết định “về chung một nhà” vào tháng 8/2018 sau 3 năm hẹn hò.

Tuyết Lan lên xe hoa vào tháng 8/2018 - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân lại không trải đầy hoa hồng như họ tưởng tượng. Trái lại, Tuyết Lan và ông xã ngày càng cảm thấy ngột ngạt trong chính căn nhà của họ.

Chia sẻ về nguyên nhân “đường ai nấy đi”, Á quân Vietnam's Next Top Model cho biết cả hai có nhiều bất đồng trong quan điểm sống, tính cách khác biệt nên không thể đồng điệu. Chính vì vậy, cặp đôi quyết định cho nhau lối đi riêng và vẫn giữ mối quan hệ bạn bè cho đến thời điểm hiện tại.

Cô chia sẻ: “Tôi và anh ấy đều không cảm thấy nặng nề khi quyết định ly hôn. Tôi quan niệm gặp gỡ là duyên phận. Hiện chúng tôi đang thoải mái để lo cuộc sống mới”.

Cặp đôi ly hôn chỉ sau 1 năm chung sống - Ảnh: Internet

Khi được hỏi về phản ứng của gia đình trước quyết định ly hôn của cô, Tuyết Lan cho biết mẹ cô là người tâm lý và có suy nghĩ hiện đại nên cô không gặp nhiều áp lực. Đặc biệt, gia đình chính là điểm tựa giúp cô mạnh mẽ hơn sau đổ vỡ.

Tuyết Lan cho biết mình không gặp quá nhiều khó khăn hậu ly hôn - Ảnh: Internet

Vốn là người độc lập về tài chính kể cả khi đã lập gia đình nên Tuyết Lan không gặp quá nhiều khó khăn khi ly hôn. Hiện tại, nữ người mẫu đã trở về Việt Nam sinh sống và bắt đầu tham gia các hoạt động thời trang trong nước.

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