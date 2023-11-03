Chuyên gia dinh dưỡng bật mí loại protein số 1 nên ăn để giảm cân!

Thực phẩm chứa protein có nhiều lợi ích khác nhau, một trong số đó là cảm giác no. Sau khi thưởng thức một bữa ăn giàu protein, bạn sẽ cảm thấy no lâu hơn, điều này giúp giảm cảm giác thèm ăn đồ ăn nhẹ không lành mạnh. Đó là lý do tại sao protein là một trong những công cụ tốt nhất cần được trang bị trong hành trình giảm cân của bạn. Nhưng với vô số loại thực phẩm giàu protein để bạn lựa chọn, đâu là loại protein tốt nhất để giảm cân? Hãy cùng chúng tôi đi vào khám phá chi tiết về loại protein số 1 nên ăn để giảm cân , đã được các chuyên gia dinh dưỡng bật mí ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Theo các chuyên gia, protein giúp no lâu hơn carbohydrate và chất béo, vì vậy nó có thể giúp giảm lượng calo tổng thể bằng cách khiến bạn cảm thấy no và hài lòng. Điều này có thể dẫn đến giảm ăn vặt và ăn quá nhiều sau đó. Bên cạnh đó, tác dụng nhiệt của thực phẩm (TEF) đối với protein cao hơn so với carbohydrate và chất béo. Điều này có nghĩa là cơ thể bạn tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để tiêu hóa và chuyển hóa protein, từ đó có thể làm tăng tổng lượng calo tiêu thụ hàng ngày của bạn.

Cũng cần lưu ý rằng chế độ ăn giàu protein có thể hỗ trợ mục tiêu giảm mỡ của bạn đồng thời giúp bạn duy trì cơ bắp săn chắc. Cụ thể, protein giúp cơ thể ưu tiên sử dụng chất béo để làm năng lượng, điều này có thể góp phần làm giảm lượng mỡ trong cơ thể nhiều hơn.

Loại protein nào tốt nhất để giảm cân?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, tất cả các loại protein chất lượng cao như cá, thịt bò, thịt lợn, thịt gia cầm, trứng và sữa đều có thể hỗ trợ mục tiêu giảm cân của bạn vì chúng giúp bạn no lâu. Tuy nhiên, trứng là nguồn protein hàng đầu để giảm cân vì nhiều lý do:

1. Trứng là nguồn protein chất lượng cao

Trứng được coi là "nguồn protein hoàn chỉnh", điều này có nghĩa là chúng cung cấp mọi axit amin thiết yếu mà cơ thể bạn yêu cầu. Theo đó, loại protein chất lượng cao này rất quan trọng để duy trì và sửa chữa các mô cơ, có thể đặc biệt có giá trị trong quá trình giảm cân khi bạn đang cố gắng duy trì khối lượng cơ nạc của mình.

2. Trứng có lượng calo thấp

Có khoảng 72 calo trong một quả trứng lớn. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết lượng calo tương đối thấp này khiến trứng trở thành món ăn giảm cân chính và là sự lựa chọn tiết kiệm calo cho những ai muốn kiểm soát lượng calo nạp vào trong khi vẫn nhận được các chất dinh dưỡng thiết yếu.

3. Trứng rất giàu dinh dưỡng

Trứng không chỉ là nguồn protein tuyệt vời mà còn cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng quan trọng, chẳng hạn như chất chống oxy hóa (bao gồm zeaxanthin và lutein), vitamin (bao gồm vitamin D và vitamin B) và khoáng chất (bao gồm selen và phốt pho). Những chất dinh dưỡng này rất cần thiết cho sức khỏe tổng thể và có thể bổ sung cho chế độ ăn kiêng giảm cân của bạn.

4. Trứng giúp kiểm soát lượng đường trong máu

Trứng có chỉ số đường huyết thấp, có nghĩa là chúng có tác động tối thiểu đến lượng đường trong máu. Điều này có thể hỗ trợ ngăn ngừa lượng đường trong máu của bạn tăng đột biến và giảm, đồng thời giảm cảm giác thèm ăn không lành mạnh.

5. Trứng rất đa năng

Trứng là một loại thực phẩm cực kỳ linh hoạt có thể được chế biến theo vô số cách ngon miệng. Điều này có nghĩa là trứng là sự bổ sung liền mạch cho việc luân chuyển bữa ăn hàng tuần của bạn. Bạn có thể thưởng thức chúng với rau tươi cho bữa sáng hoặc luộc trên bánh mì nướng bơ cho bữa trưa. Bạn cũng có thể chuẩn bị một ít trứng luộc để có một bữa ăn nhẹ lành mạnh. Hoặc, hãy cân nhắc việc thêm một quả trứng ốp la vào món bánh mì kẹp thịt chay của bạn nhé!

Bạn nên ăn bao nhiêu protein mỗi tuần để giảm cân?

Khi nói đến lượng protein bạn nên tiêu thụ mỗi tuần để thúc đẩy quá trình giảm cân, điều đó tùy thuộc vào từng cá nhân. Nhu cầu protein được cá nhân hóa cho từng người, dựa trên cân nặng và loại hình/số lượng bài tập. Không có khuyến nghị nào cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, một nguyên tắc nhỏ là nên bổ sung 25 đến 30 gam protein chất lượng cao trong cả ba bữa ăn và sau đó thêm 10 đến 20 gam vào bữa ăn nhẹ nhé!

Tóm lại, trứng chính là loại protein số 1 nên ăn để giảm cân! Các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay các món trứng thơm ngon và dinh dưỡng này vào thực đơn ăn kiêng lành mạnh của mình nào? Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!