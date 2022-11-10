8 loại thực phẩm "thần thánh" ăn vào chỉ có gầy, ước mơ giảm cân không còn xa vời

Lượng cenlulo có trong rau xà lách, rau diếp, rau làm sa lát cao hơn rất nhiều so với các loại rau củ phổ biến khác. Khi bạn ăn vào cơ thể, chúng sẽ làm hạn chế sự hình thành và nhanh chóng làm tiêu lượng mỡ.

Đối với những người thích và thường xuyên ăn thịt thì hàm lượng chất cenlulo trong rau sống này lại rất có ích, giúp bổ sung chất xơ cho cơ thể. Theo nghiên cứu thì trong 100g rau sống có chứa 1,52g chất xơ.

Dưa chuột là lựa chọn hàng đầu cho các món salad giảm cân. Bạn có thể ăn dưa chuột no nê mà không lo kim trên cân nặng nhích lên chút nào. Lượng nước cao trong dưa chuột cũng sẽ giúp bạn cung cấp lại độ ẩm cần thiết cho cơ thể và làn da của mình.

Dầu dừa

Dầu dừa chứa chất béo bão hòa, hơn một nửa trong số đó có nguồn gốc từ axit lauric – lipid duy nhất chiến đấu với vi khuẩn và cải thiện cholesterol.

Lipid được bổ sung trong chế độ ăn uống từ dầu dừa sẽ giúp giảm béo bụng. Một hoặc hai muỗng canh dầu dừa hàng ngày giúp giảm cân và thu nhỏ vòng eo.

Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang

Nghiên cứu dinh dưỡng phát hiện, ăn khoai lang vừa phải có thể phòng chống sự tích tụ chất béo trong hệ thống huyết quản, phòng chống bệnh xơ vữa động mạch, khiến lớp mỡ dưới da giảm đi trông thấy, hạn chế tình trạng béo phì.

Tuy nhiên, ăn nhiều quá sẽ gây tác dụng ngược .

Măng tây

Măng tây có giá trị dịnh dưỡng cao với nhiều vitamin A, B, C tổng hợp, kali, photpho, kẽm, đặc biệt axit folic trong măng tây có thể phòng ngừa bệnh tim. Thêm vào đó, măng tây chứa lượng calo rất thấp, chỉ khoảng 20 calo/100g hỗ trợ giảm cân và giảm mỡ, tăng độ đàn hồi cho da.

Ảnh minh họa: Internet

Củ dền

Củ dền chứa betalin, một chất chống oxi hóa giúp làm chậm quá trình lão hóa da. Lượng calo trong củ dền cũng khá thấp, ngay cả khi bạn ngâm chua khiến lượng calo tăng lên một chút thì nó cũng không vượt quá con số 50. Bạn có thể hấp, luộc hoặc nướng củ dền tùy theo sở thích cá nhân.

Cần tây

100g cần tây chỉ chứa chưa tới 16 calo. Chưa kể, cần tây là loại rau chứa lượng nước cao với 1/3 trọng lượng là chất xơ. Khi đi vào dạ dày, chất xơ chỉ khiến bạn cảm thấy no chứ không hề cung cấp calo. Do đó, cần tây rất có lợi cho việc giảm cân.

Ảnh minh họa: Internet

Bắp cải

Lượng calo trong bắp cải chưa đạt tới con số 25. Bạn chỉ cần làm vài việc vặt hàng ngày như rửa bát, lau dọn sau khi ăn là đã có thể đốt hết lượng calo này. Không chỉ vậy, bắp cải còn có khả năng phòng chống ung thư và bệnh tim.