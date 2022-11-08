Giảm cân ngay cả trong khi ngủ nếu ghi nhớ những điều này

Nếu bạn mong muốn hiệu quả giảm cân được nâng cao ngay cả trong khi nghỉ ngơi, hãy ghi nhớ những nguyên tắc dưới đây.

Nếu bạn có kế hoạch giảm cân, hãy nhớ thêm việc ngủ đủ giấc vào danh sách những hoạt động mà mình cần làm bởi những lý do sau đây:

Việc ngủ đủ từ 7 đến 8 tiếng sẽ giúp cơ thể tiết ra hormone Leptin từ các tế bào mỡ - đây là loại hormone giúp ngăn chặn cơn đói và báo hiệu cảm giác no. Vì thế, khi ngủ đủ giấc bạn sẽ giảm cảm giác thèm ăn vặt và giảm nhu cầu ăn những thực phẩm không lành mạnh, chẳng hạn như các loại thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn đóng hộp, đồ ăn nhiều dầu mỡ. Từ đó, bạn sẽ có thể giảm cân hiệu quả hơn.

Ngủ đủ giấc giúp bạn duy trì chế độ ăn kiêng tốt hơn

Những người ngủ đủ giấc sẽ được tái tạo năng lượng tốt hơn và tinh thần sẽ cảm thấy thoải mái, sảng khoái và lạc quan hơn. Điều này sẽ không chỉ giúp họ làm việc hiệu quả hơn mà còn giảm cân hiệu quả nhờ việc duy trì một chế độ ăn kiêng tốt hơn.

Ngủ đủ giấc cũng sẽ khiến bạn thích tập thể dục hơn

Khi mất ngủ, cơ thể uể oải, mệt mỏi, chúng ta thường có xu hướng thích nghỉ ngơi hoặc làm những công việc không tốn nhiều công sức, chẳng hạn như nằm xem tivi,… đồng thời rất e ngại khi phải làm những công việc nặng nhọc tốn sức lực.

2. Hướng dẫn một số thói quen trước khi ngủ có thể giúp bạn giảm cân

Ngủ sớm

Nhiều nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng, những người thức khuya có xu hướng dễ bị béo phì hơn những người có thói quen nghỉ ngơi lành mạnh. Bởi quá trình đốt cháy chất béo và mỡ thừa ở hội "cú đêm" thường diễn ra với tốc độ chậm hơn người bình thường. Ngoài ra, cơ thể thường xuất hiện cảm giác thèm ăn, nhất là thèm ăn đồ ngọt, đồ béo khi chúng ta thức khuya. Kết quả là, đống đồ ăn ngọt và béo đó sẽ "ưu ái" tặng thêm cho bạn vài kilogram mỡ thừa. Do vậy, để giảm cân và giữ cân một cách bền vững, bạn hãy tập thói quen ngủ sớm trước 10h đêm.

Tránh xa các thiết bị điện tử khi ngủ

Để quá trình giảm cân được diễn ra suôn sẻ, bạn hãy cố gắng đặt các thiết bị điện tử ra xa chỗ ngủ của mình trong lúc nghỉ ngơi. Nguyên nhân là vì các tia bức xạ xanh từ điện thoại, máy tính, ti vi… có thể khiến bạn mất ngủ. Mất ngủ là tác nhân hàng đầu dẫn tới stress và béo phì. Ngoài ra, điện thoại di động và máy tính có thể làm xao nhãng, gián đoạn giấc ngủ bởi thói quen sử dụng điện thoại di động trước khi đi ngủ sẽ khiến bạn khó mà nghỉ ngơi sớm được.

Ngủ ở nhiệt độ phòng lạnh

Các chuyên gia khuyên bạn nên ngủ ở nhiệt độ phòng khoảng 18 độ C vào ban đêm. Điều này sẽ giúp tăng cường khả năng trao đổi chất. Khi ngủ trong phòng lạnh, cơ thể bạn sẽ bắt đầu đốt cháy năng lượng để sản sinh nhiệt cho cơ thể. Đây cũng là lý do vào buổi sáng bạn thường thấy mình nhẹ cân hơn.

Ngủ trong không gian tối

Nên tránh tiếp xúc với ánh sáng vào ban đêm, thói quen này không chỉ làm gián đoạn giấc ngủ mà còn khiến cơ thể tích trữ nhiều chất béo hơn, khiến không thể giảm cân. Những người ngủ trong bóng tối có nguy cơ béo phì thấp hơn 21% so với những người ngủ trong những căn phòng sáng.