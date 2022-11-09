8 loại trái cây ít đường cực lý tưởng cho chị em đang muốn giảm cân an toàn

Giảm cân 09/11/2022 06:04

Ít đường, ít calo luôn là tiêu chí hàng đầu trong việc lựa chọn thực phẩm của các chị em đã và đang giảm cân. Kham khảo ngay 8 loại quả ít đường nhưng lại nhiều năng lượng nhé!

Quả bưởi

Nửa quả bưởi size trung bình chỉ chứa khoảng 9gr đường, đây loại trái cây chứa rất ít đường, đáng để thêm vào chế độ ăn giảm cân. Giống như các loại quả có múi khác, quả bưởi rất giàu vitamin C và chất xơ. Ngoài ra, bưởi là loại quả mọng nước, giúp cấp ẩm cho cơ thể, từ đó cải thiện làn da của bạn căng mọng và rạng rỡ từ bên trong.

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Ảnh minh họa: Internet

Táo

Táo là loại thực phẩm hàng đầu trong thực đơn giảm cân. Một quả táo cỡ vừa chỉ chứa khoảng 10 gam đường, chứa nhiều nước và chất xơ, giúp bạn no lâu và hỗ trợ tiêu hóa rất tốt. Ngoài ra, trong táo cũng chứa nhiều dinh dưỡng, giúp tăng cường miễn dịch, tăng sức đề kháng cũng như chống lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm. 

Quả chanh

Quả chanh rất giàu vitamin C, giúp làm sáng da, chống oxy hóa. Đây còn là loại trái cây hữu ích cho quá trình giảm cân vì chứa cực kỳ ít đường và calories. Chị em có thể thêm chanh vào nước lọc để tăng vị, hoặc pha chế một số loại nước uống giúp đánh tan mỡ bụng, giảm cân như là chanh mật ong, chanh gừng hoặc chanh muối…

Quả bơ

Đây là loại quả có nhiều chất béo tốt, giúp bạn kiểm soát cảm giác thèm ăn, và còn rất có lợi trong việc cải thiện sức khỏe. Quả bơ thường được chế biến thành các món ăn sáng hấp dẫn, giúp giảm cân hiệu nghiệm, chẳng hạn như: quả bơ nghiền bánh mì nguyên cám, quả bơ trứng luộc, salad bơ…

8 loại trái cây ít đường cực lý tưởng cho chị em đang muốn giảm cân an toàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Việt quất

Việt quất là một loại quả tuyệt vời, mọng nước, bổ dưỡng và có hương vị ngọt ngào. Nó được biết đến như một loại siêu thực phẩm với lượng lớn vitamin, giàu chất chống oxy hóa. Với 100 gram việt quất chỉ chứa khoảng 10 gam đường và 0,3 gram chất béo. Thưởng thức việt quất như một món ăn nhẹ hoặc xay sinh tố, ăn cùng sữa chua vừa ngon mà vừa chứa ít calo. 

8 loại trái cây ít đường cực lý tưởng cho chị em đang muốn giảm cân an toàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Quả kiwi

Kiwi là loại trái cây được hội chăm giữ dáng cực kỳ yêu thích. Loại quả này thường xuất hiện trong các món như yến mạch ngâm qua đêm, sữa chua trộn trái cây, hay sinh tố rau củ quả. Lý do quả kiwi cần có trong chế độ ăn uống lành mạnh là bởi loại trái cây này chứa một lượng lớn vitamin C, nhưng lại rất ít đường. Chưa kể, kiwi cũng là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời cho cơ thể, nên chị em càng có lý do để chăm ăn loại quả này.

Quả mâm xôi đỏ

Quả mọng này rất lý tưởng dành cho những ai đang muốn giảm cân, giữ dáng và làm đẹp da. Quả mâm xôi đỏ chứa nhiều chất xơ, giúp bạn thấy no lâu hơn. Quả mâm xôi đỏ là một gợi ý tuyệt hay cho một bữa ăn vặt lành mạnh. Chị em có thể thêm loại trái cây này vào sữa chua không đường, yến mạch ngâm qua đêm, hoặc làm sinh tố.\

Dưa hấu

Dưa hấu cũng là cái tên khá bất ngờ trong danh sách những loại trái cây ít đường. Loại quả này giúp giải khát tốt, chống đói và còn là nguồn cung cấp chất sắt tuyệt vời cho cơ thể. Hè chính là mùa của dưa hấu, chị em hãy cân nhắc thêm loại quả này vào chế độ ăn uống healthy nhé!

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