Việc giải độc một cách hiệu quả nên được thực hiện bằng cách thực hiện các hành động nhỏ hơn, lành mạnh hơn và hiệu quả hơn, chuyên gia đã liệt kê ba cách để đối phó với tình trạng tăng cân và cách giải độc lý tưởng mà bạn có thể tham khảo.

Việc theo đuổi thói quen cố giảm cân nhanh với một chế độ ăn kiêng lỗi mốt hoặc sử dụng các biện pháp quá mức có thể không giúp bạn giảm cân và thực sự có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của bạn. Ăn kiêng khắc nghiệt có thể làm tăng các vấn đề sức khỏe như thiếu máu, suy dinh dưỡng và suy nhược cũng như mất khối lượng cơ và mỡ.

Cách giảm cân phù hợp nên bắt đầu bằng việc cắt giảm lượng đường, loại đường có tác dụng gây béo phì đáng kể. Loại bỏ đường giúp ngăn ngừa tăng cân và thậm chí kiểm soát lượng đường trong máu. Việc tránh đường mất vài ngày, nhưng cuối cùng cơ thể sẽ thích nghi. Chuyên gia đề nghị chọn các loại đường tự nhiên như trái cây và rau quả cũng chứa chất xơ.

Tránh thực phẩm chế biến sẵn

Bạn cũng phải tránh ăn các bữa ăn và thực phẩm chế biến sẵn, chứa nhiều dầu để giải độc sau khi tiêu thụ nhiều đồ ăn kém lành mạnh. Điều này sẽ dẫn đến sự tích tụ ổn định của các tế bào mỡ và tăng khả năng giữ nước, cải thiện sức khỏe tổng thể. Tương tự như vậy, tiêu thụ các loại rau lá xanh bao gồm các loại rau như cải xoăn, rau bina và rau cải thìa giúp giảm cân lành mạnh, vì chúng giàu chất dinh dưỡng như magiê và sắt. Chúng cũng vận chuyển oxy đi khắp cơ thể.

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Các loại đậu cũng là một nguồn cung cấp protein, chất xơ và carbohydrate phức hợp. Protein trong đậu hỗ trợ sự phát triển của cơ bắp. Việc tiêu thụ calo của bạn tăng lên khi bạn có nhiều cơ hơn, ngay cả khi bạn đang nghỉ ngơi và do đó rất quan trọng.

Giữ đủ nước

Cuối cùng, giữ đủ nước bằng cách uống đủ nước và tiêu thụ men vi sinh như sữa đông để giữ cho đường ruột khỏe mạnh có thể giúp khởi động hiệu quả quá trình giải độc cơ thể và có thể giúp giảm cân.

Theo India Express