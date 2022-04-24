3 loại thực phẩm chứa cacbonhyrate mà nhất định bạn phải ăn, bởi chẳng bị tăng cân lại tốt cho sức khỏe

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chế độ ăn ít carb hiệu quả hơn trong sáu tháng đầu tiên khi so sánh những người ăn ít calo với những người ăn ít carbohydrate. Tuy nhiên, khi so sánh sau một năm, mức độ giảm cân gần như giống nhau.

Carbohydrate bao gồm đường, tinh bột, chất xơ có trong trái cây, ngũ cốc, rau và các sản phẩm, chế phẩm từ sữa. Carbohydrate được chia làm hai loại chính là carbohydrate đơn (simple carbohydrate) và carbohydrate phức (complex carbohydrate). Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chế độ ăn ít carb hiệu quả hơn trong sáu tháng đầu tiên khi so sánh những người ăn ít calo với những người ăn ít carbohydrate. Tuy nhiên, khi so sánh sau một năm, mức độ giảm cân gần như giống nhau. Có nhiều người đã giảm lượng carbohydrate của họ đến mức cực đoan. Nhưng loại trừ carbohydrate không phải là một ý kiến ​​hay. Carbohydrate là một nguồn năng lượng chính cho cơ thể. Chúng cũng rất giàu chất xơ và chất cần thiết cho hoạt động bình thường của hệ tiêu hóa.

Khi mọi người phân loại thực phẩm chứa carbohydrate, họ nghĩ rằng khoai lang tốt và gạo là xấu. Các loại ngũ cốc nguyên hạt,… vốn rất giàu carbohydrate phức hợp khiến cơ thể phải mất nhiều thời gian để nghiền nát chúng cung cấp năng lượng ổn định cho cơ thể. Mặt khác, carbohydrate đơn giản trong bánh mì trắng hoặc đường được tiêu hóa nhanh chóng và tăng cường năng lượng ngay lập tức. Vì vậy, đôi khi ăn thực phẩm có chứa carbohydrate đơn giản trước và sau khi tập thể dục sẽ rất tốt. Về vấn đề này, phương tiện truyền thông internet của Mỹ 'cheatsheet.com' đã giới thiệu ba loại thực phẩm chứa carbohydrate mà bạn cần ăn ngay cả khi bạn đang ăn kiêng.

Bỏng ngô Ảnh minh họa: Internet Thực tế, bỏng ngô chỉ chứa 30 calo nhưng chứa 1 gam chất xơ. Bỏng ngô tốt cho sức khỏe hơn nhiều so với ăn khoai tây chiên hoặc bánh quy giòn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng 3 cốc bỏng ngô chứa lượng ngũ cốc nguyên hạt được khuyến nghị hàng ngày. Vấn đề là các thành phần được thêm vào làm lớp phủ cho bỏng ngô. Vì vậy không thêm bơ hoặc dầu khi nổ bỏng mà hãy các thực phẩm lành mạnh như quế hoặc các loại thảo mộc. Khoai tây Ảnh minh họa: Internet Khi nói đến thực phẩm lành mạnh thì với xu hướng hiện nay, khoai lang luôn được ưu tiên hơn là khoai tây. Tuy nhiên, khoai tây là một loại rau củ giàu chất dinh dưỡng theo đúng nghĩa của nó. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng vỏ của một củ khoai tây nướng chứa 15% lượng chất xơ và 25% lượng vitamin C và B6 được khuyến nghị hàng ngày. Khoai tây cũng chứa nhiều kali hơn chuối. Ăn khoai tây với phô mai, sữa chua, rau nướng hoặc ớt có tác dụng tốt hơn cho sức khỏe. Trái cây Ảnh minh họa: Internet Một số người muốn thoát khỏi cơn nghiện đường tránh ăn trái cây. Tuy nhiên, nếu bạn giảm ăn trái cây, bạn sẽ không nhận được các chất dinh dưỡng tốt có trong trái cây như chất xơ, vitamin và khoáng chất. Các loại trái cây như chuối và việt quất rất giàu chất xơ, vitamin B6 và nhiều chất chống oxy hóa khác nhau. Theo Kormedi

Sự kết hợp hoàn hảo giữa cần tây thơm mềm và thịt bò Một ngày của mẹ trôi qua thật nhanh nếu cứ dõi theo từng hành động của các con. Vì vậy cần có một công thức đơn giản và nguyên liệu dễ tìm để chế biến món ăn một cách dễ dàng.

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