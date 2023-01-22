Tin giải trí HOT nhất tuần: Vợ Shark Bình tiết lộ đang thống nhất hòa giải ly hôn, Hoa hậu Ngọc Châu viết tâm thư xin lỗi sau thất bại, món quà xúc động lúc nửa đêm của Xuân Bắc dành cho Công Lý

Trong tuần qua, chuyện ly hôn giữa Shark Bình và bà Đào Lan Hương lại lần nữa khiến dư luận bàn tán khi bà Đào Lan Hương có những bình luận công kích nữ diễn viên Phương Oanh - bạn gái của Shark Bình và bị chồng mình chỉ thẳng mặt nhắc nhở.

Trên trang cá nhân, Thúy Kiều hào hứng khoe chiếc nhẫn kim cương lấp lánh do Ngọc Trinh tặng vào dịp Tết cho cô. "Quà Tết từ người yêu của em, người ấy là ai...là chủ tịch em chứ ai Ngọc Trinh. Em cảm ơn chủ tịch. Em nhận được cái hộp mở ra 1 cái muốn xỉu vì quá đẹp", Thúy Kiều chia sẻ.

Theo đó, một tài khoản mạng với tên gọi T.D đã chỉ trích bà Đào Lan Hương cư xử không hợp lẽ trong vụ việc. Xem chi tiết.

Dưới bình luận, nhiều người ngưỡng mộ món quà Tết mà Thúy Kiều được nhận từ Ngọc Trinh. Xem chi tiết.

Hoa hậu Ngọc Châu viết tâm thư xin lỗi sau thất bại tại Miss Universe 2022

Chung kết Miss Universe 2022 khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Mỹ. Đại diện Việt Nam là hoa hậu Ngọc Châu không may mắn khi trượt top 16 chung cuộc. Kết quả này khiến cộng đồng yêu nhan sắc Việt Nam tiếc nuối bởi ngay từ những ngày đầu tham gia cuộc thi, hoa hậu Ngọc Châu được loạt chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao.

Sau khi đêm Chung kết Miss Universe 2022 kết thúc, hoa hậu Ngọc Châu đã có những chia sẻ đầu tiên. Xem chi tiết.

Món quà lúc nửa đêm Xuân Bắc mang đến nhà Công Lý gây xúc động

Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý xúc động chia sẻ, dù bận rộng những ngày cuối năm nhưng NSUT Xuân Bắc vẫn dành thời gian đến thăm chồng cô.

"Đúng là nghệ sĩ không giống ai. Đêm qua 12h30, anh Bắc điện thoại cho anh Lý bảo: Em qua chúc Tết anh. Lúc đó, anh Lý đang chăn ấm đệm êm ngủ được 1 giấc. Dù bận trăm công nghìn việc nhưng anh vẫn đến, ôm anh Lý để nói chúng ta đều đã già. Bụi thời gian có thể làm mờ đi tất cả, nhưng tình người mãi quanh ta", Ngọc Hà chia sẻ trên trang cá nhân.

Xuân Bắc đến thăm Công Lý lúc nửa đêm - Ảnh: FBNVFBNV

Gần 20 năm diễn chung, Xuân Bắc - Công Lý nhiều lúc cũng có những bất đồng trong tính cách nhưng tình cảm lúc nào cũng rất thắm thiết. Xem chi tiết.

Nghệ sĩ Thanh Điền thăm mộ vợ dịp cận Tết, tiết lộ tình trạng hiện tại của bản thân

Mới đây, nghệ sĩ Thanh Điền đã đăng tải loạt khoảnh khắc đến thăm mộ người vợ quá cố của mình - NSND Thanh Kim Huệ. Theo đó nam nghệ sĩ cho biết, hiện bản thân đã ổn hơn trước nỗi đau mất vợ.

Nghệ sĩ Thanh Điền thăm mộ vợ dịp cận Tết - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, khi đến thăm mộ vợ, nam nghệ sĩ cũng tâm sự rằng: "Tôi không biết đó là lần cuối Huệ lì xì cho tôi,...". Xem chi tiết.