Phạm Quỳnh Anh thông báo tin vui về ái nữ, dân mạng nô nức chúc mừng

Những chia sẻ của Phạm Quỳnh Anh về nhóc tỳ của mình đã thu hút sự chú ý và thích thú của cư dân mạng.

Phạm Quỳnh Anh là một nữ nghệ sĩ đa tài và xinh đẹp. Cô hoạt động nghệ thuật từ năm 1997. Với thế hệ nghệ sĩ trẻ hiện nay, cô chính là một tiền bối đi trước được nhiều người ngưỡng mộ. Nhìn lại chặng đường dài đã đi qua, nữ ca sĩ sở hữu gia tài sự nghiệp đồ sộ mà ai ai cũng ghen tị. Phạm Quỳnh Anh - Ảnh: Internet Vào ngày 10/5/2012, cô đã kết hôn cùng đạo diễn Quang Huy. Tuy nhiên, cả hai đã ly hôn sau đó vào tháng 10/2018.

Phạm Quỳnh Anh và chồng cũ mừng sinh nhật con - Ảnh: Internet Mặc dù trải qua cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc nhưng Phạm Quỳnh Anh luôn là một người mẹ mẫu mực, đức độ và yêu chiều con cái. Cô được nhận xét là bà mẹ cực khéo léo trong việc nuôi dạy con. Gần đây, Phạm Quỳnh Anh đã có những chia sẻ niềm vui từ nhóc tỳ của mình trên trang cá nhân. Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều cư dân mạng đã vào để chúc mừng và chia sẻ niềm vui cùng nữ ca sĩ. Phạm Quỳnh Anh hạnh phúc khi cho biết nhóc tỳ thứ 2 được tuyển thẳng vào lớp 2. Nữ ca sĩ vui mừng chia sẻ:

Các con là món quà vô giá của Phạm Quỳnh Anh - Ảnh: Internet "Dẫn em đi test lớp, em được tuyển thẳng vào lớp 2 làm mẹ nhớ ngày xưa chị Tuệ Lâm cũng như thế, cũng là căn phòng thân thương này. Thanh niên chữ to của mẹ giỏi lắm! Chúc mừng em bước vào hành trình mới của cuộc đời. Yêu em rất nhiều". Mặc dù công việc bận rộn nhưng Phạm Quỳnh Anh luôn biết cân bằng giữa công việc và thời gian dành cho các con. Không chỉ vậy, thời gian gần đây, người hâm mộ cũng mừng thầm cho cô vì đã tìm được "chân ái" của đời mình sau thời gian dài độc thân. Nữ ca sĩ tiết lộ bạn trai là người xuất hiện trong MV mới Chúng ta bấy lâu nay là - Ảnh: Internet Trong lần chia sẻ cùng Liêu Hà Trinh, nói về bạn trai hiện tại, Phạm Quỳnh Anh cho biết cả hai không đặt ra bất kỳ nguyên tắc gì cho mối quan hệ mà để mọi chuyện diễn ra tự nhiên và tôn trọng nhau. Phạm Quỳnh Anh từng tiết lộ nam chính trong MV Chúng ta bấy lâu nay là... mới vừa ra mắt là bạn trai hiện tại. Bạn trai là người chu đáo, biết quan tâm. Anh sẵn sàng chia sẻ, đồng hành cùng cô mọi điều trong cuộc sống.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/pham-quynh-anh-thong-bao-tin-vui-ve-ai-nu-dan-mang-no-nuc-chuc-mung-581309.html