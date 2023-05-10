Xót xa tình trạng hiện tại của người vợ bị chồng đánh dã man ở Đà Nẵng: 'Tôi không muốn quay lại căn nhà đó nữa vì ám ảnh'

Đời sống 10/05/2023 19:50

Hiện tại, chị Châu Đào Bích P. (SN 1990 - nạn nhân trong vụ bạo hành) cho biết, sức khỏe của chị hiện đã dần ổn định.

Liên quan đến vụ người phụ nữ bị chồng đánh, xảy ra tại địa bàn phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, ngày 10/5, trao đổi với báo Phụ nữ Việt Nam, chị Châu Đào Bích P. (SN 1990 - nạn nhân trong vụ bạo hành) cho biết, sức khỏe của chị hiện đã dần ổn định.

"Chiều nay (10/5) tôi vừa vào bệnh viện khám lại. Về cơ bản sức khỏe không có gì đang quan ngại. Bây giờ tôi chỉ hơi đau tay trái một chút thôi. Trong vài ngày tới tôi sẽ tiếp tục quay lại công việc bán thịt lợn để kiếm tiền chăm sóc cho hai đứa con nhỏ", chị P. chia sẻ.

Cũng theo chị P., hiện tại chồng chị vẫn đang bị công an tạm giữ. Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc hiện không có người ở.

"Hiện tại tôi chưa muốn quay lại căn nhà đó nữa vì thấy ám ảnh. Tôi đã đưa theo các con về chung sống cùng với mẹ đẻ của tôi tại một phòng trọ trên địa bàn. Từ hôm xảy ra sự việc, các cấp Hội LHPN trên địa bàn TP Đà Nẵng đã rất quan tâm, thăm hỏi, hỗ trợ tôi nhiều thứ. Tôi rất xúc động và biết ơn", chị P. nói thêm.

Xót xa tình trạng hiện tại của người vợ bị chồng đánh dã man ở Đà Nẵng: 'Tôi không muốn quay lại căn nhà đó nữa vì ám ảnh' - Ảnh 1
Hình ảnh chị P. bị chồng đánh - Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với báo Thanh Niên, chị P. cho biết, sự việc xảy ra đêm 4/4. Chị nhập viện trong tình trạng gãy xương tay trái, đa chấn thương khắp cơ thể, chấn động não. Sau khi được phẫu thuật, hồi phục sức khỏe và xuất viện, chị P. cũng không dám về nhà mà về phòng trọ của mẹ ở tạm.

Sau khi bị bạo hành, chị P. đã tố cáo chồng đến công an nhưng luôn bị chồng đe dọa. Chị đăng tải thông tin, hình ảnh và clip lên mạng xã hội để kêu cứu.

Chị P. cho biết thêm, hiện vết thương của chị đang hồi phục, tuy nhiên vết phẫu thuật và xương gãy vẫn còn gây đau nhức, chị phải thường xuyên quay lại bệnh viện thăm khám.

Vợ chồng chị P. kết hôn đã 10 năm và có 2 con. Chị P. nhiều lần bị chồng bạo hành, đánh dã man nhưng chị cố chịu đựng vì thương con. 

Theo Công an Q.Liên Chiểu, hiện đơn vị đã tiếp nhận trình báo của chị P., mời người chồng đến làm rõ, đồng thời đưa người vợ đi giám định thương tích để có cơ sở xử lý.

Xót xa tình trạng hiện tại của người vợ bị chồng đánh dã man ở Đà Nẵng: 'Tôi không muốn quay lại căn nhà đó nữa vì ám ảnh' - Ảnh 2
Chị P. tố cáo bị chồng đánh gãy tay - báo Thanh Niên

Trước đó, tối 22/4, chị B.P (33 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) đăng lên mạng xã hội đoạn clip và hình ảnh chị bị chồng đánh dã man. Thông tin và hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Đoạn clip ghi cảnh người chồng đánh chị P. ngay trước mặt con gái, trong phòng ngủ.

Mặc dù người vợ đã bỏ chạy xuống tầng trệt nhưng vẫn bị chồng truy đuổi, đấm đá dã man, bất chấp người vợ liên tục la hét, van xin.

Thấy vợ nằm bất động, người chồng bấm điện thoại một lúc rồi tiếp tục nắm tóc giật đầu vợ để tiếp tục đấm đá, đỉnh điểm vụ hành hung là anh này lấy một cái bàn đè lên người vợ.

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