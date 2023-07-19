Xót xa lời kể của nhân chứng vụ cháy cửa hàng xe điện 3 người chết: 'Tôi ngủ quên 2-3 phút nữa là ngạt thở'

Đời sống 19/07/2023 12:26

Sáng 19/7, những người dân xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội vô cùng bàng hoàng xót xa trước vụ cháy thương tâm tại xe đạp điện khiến 3 người trong cùng gia đình tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 2h ngày 19/7, đám cháy bất ngờ bùng phát tại căn nhà ở kết hợp kinh doanh xe máy, xe đạp điện tại thôn Ngãi Cầu (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) khiến 3 người trong gia đình thiệt mạng gồm anh T.D.Q. (SN 1985, chủ hộ), chị N.T.H. (SN 1990, vợ của anh Q.) và cháu T.N.L. (SN 2016, con của anh Q.). 

Xót xa lời kể của nhân chứng vụ cháy cửa hàng xe điện 3 người chết: 'Tôi ngủ quên 2-3 phút nữa là ngạt thở' - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: VietNamNet

May mắn, hai người con trai của chủ cửa hàng thoát nạn do ngủ ở nhà khác.

Chị Thảo, người dân ở sát vách nhà nạn nhân, cho biết lửa đã cháy lan sang, thiêu rụi tầng 2 nhà chị và bắt đầu lan đến căn nhà thứ 3. May mắn, 5 người trong nhà chị Thảo kịp chạy thoát ra ngoài.

Xót xa lời kể của nhân chứng vụ cháy cửa hàng xe điện 3 người chết: 'Tôi ngủ quên 2-3 phút nữa là ngạt thở' - Ảnh 2
Chị Thảo kể lại giây phút kinh hoàng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo nguồn tin từ VietNamNet, chị Đinh Thị Thu Hương (An Khánh, Hoài Đức) nhà bên cạnh kể, ban đầu chị phát hiện ra mùi khét, khói đen bốc lên, cứ nghĩ cháy ở nhà mình nhưng sau phát hiện ra ngọn lửa đang cháy đỏ rực ở nhà hàng xóm.

Lúc này, chị hô hào nhau chạy hết ra ngoài, người chạy ra trước, người vòng ra sau để hô hào chủ nhà dậy nhưng không thấy ai phản ứng gì. Sau đó, gọi điện thoại cho anh Q. nhưng không ai bắt máy. Người dân xung quanh cố gắng dùng bình cứu hỏa mini để xịt vào đám cháy nhưng bất thành do không thể phá được cửa cuốn trước cửa nhà.

Anh Chu Chí Hạnh (55 tuổi, hàng xóm) cho biết, vào lúc 2h06, con gái anh chuẩn bị đi ngủ thì ngửi thấy mùi khét, nên gọi bố mẹ dậy kiểm tra. Sau khi kiểm tra đằng sau không thấy bất thường, vợ chồng anh mở cửa trước thì phát hiện đám cháy từ ngôi nhà 1 tầng, 1 gác của gia đình anh Q. đang bốc cháy. Gia đình anh liền gọi điện báo công an. Sau đó tiến hành đập cửa cho tất cả gia đình bên cạnh, đồng thời hô hoán người dân dậy cùng dập lửa và đập cửa. Tuy nhiên, đều không có tác dụng.

Xót xa lời kể của nhân chứng vụ cháy cửa hàng xe điện 3 người chết: 'Tôi ngủ quên 2-3 phút nữa là ngạt thở' - Ảnh 3
Anh Chú Chí Hạnh - Ảnh: Báo Đời sống & Pháp luật

Sau khi nhận tin báo, lực lượng cứu hỏa có mặt và ngăn đám cháy lan ra cả dãy phố. Tuy nhiên, họ không cứu được 3 nạn nhân bên trong cửa hàng xe điện.

Xót xa lời kể của nhân chứng vụ cháy cửa hàng xe điện 3 người chết: 'Tôi ngủ quên 2-3 phút nữa là ngạt thở' - Ảnh 4
Xót xa lời kể của nhân chứng vụ cháy cửa hàng xe điện 3 người chết: 'Tôi ngủ quên 2-3 phút nữa là ngạt thở' - Ảnh 5
Xe đạp điện, xe máy điện bị thiêu rụi - Ảnh: VietNamNet

Hiện tai, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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Nhớ lại khoảnh khắc căn nhà bốc cháy, nhiều người vẫn chưa thôi xót xa và bàng hoàng.

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