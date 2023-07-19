Thương tâm: Cháy cửa hàng lúc rạng sáng ở Hà Nội khiến 3 người tử vong

Tin nóng 19/07/2023 08:27

Căn nhà ở kết hợp kinh doanh xe đạp, xe máy điện Ánh Dương ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã xảy ra vụ hỏa hoạn lúc 2h07.

Theo VTC News thông tin từ Công an TP Hà Nội, lúc 2h07 ngày 19/7, một vụ cháy xảy ra tại hộ nhà ở kết hợp kinh doanh xe đạp, xe máy điện (địa chỉ tại thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức) khiến 3 người trong cùng gia đình tử vong.

Ngay sau khi nhận tin vụ cháy, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 8 xe chữa cháy cùng trên 50 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đến 3h02 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Lực lượng chữa cháy đã khống chế và bảo vệ không để cháy lan, cháy lớn ra các nhà dân xung quanh liền kề.

Thương tâm: Cháy cửa hàng lúc rạng sáng ở Hà Nội khiến 3 người tử vong - Ảnh 1

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Dân Trí

Vụ cháy khiến 3 người chết. Danh tính các nạn nhân là anh T.D.Q. (SN 1985), chị N.T.H. (SN 1990, vợ anh Q.) và T.N.L. (SN 2016, con của vợ chồng anh Q.). Vụ cháy cũng thiêu rụi nhiều xe đạp, xe máy điện và đồ dùng gia đình.

Cũng theo VOV, khu sửa xe có diện tích xây dựng khoảng 120m2 (chiều rộng mặt tiền khoảng 6m, chiều dài khoảng 20m), chiều cao khoảng 5m, gồm 1 tầng, 1 lửng (diện tích tầng lửng khoảng 30m2 bố trí để ở và sinh hoạt gia đình); kết cấu tường ngoài 3 mặt tiếp giáp với nhà dân xung quanh xây gạch, vì kèo thép, mái lợp tôn; lối ra vào tại mặt trước tiếp giáp trục đường 72, bố trí cửa cuốn; hộ gia đình vừa để ở kết hợp kinh doanh xe đạp, xe máy điện.

Thương tâm: Cháy cửa hàng lúc rạng sáng ở Hà Nội khiến 3 người tử vong - Ảnh 2
Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Ảnh: VOV

Hiện các lực lượng chức năng tập trung khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy.

 

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