Cảnh báo các tỉnh chịu ảnh hưởng NẶNG của cơn bão Talim đã áp sát đất liền

Dự báo trong 12h tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20km và suy yếu dần. Trưa chiều nay (18/7), bão đổ bộ khu vực biên giới Việt – Trung và tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Khoảng 16h hôm nay (18/7) - 20/7, khu vực Đông Bắc, Việt Bắc các tỉnh như Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 180 - 280mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Khu vực Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70 - 150mm.