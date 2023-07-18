Cảnh báo các tỉnh chịu ảnh hưởng NẶNG của cơn bão Talim đã áp sát đất liền

Tin nóng 18/07/2023 11:27

Ngày 18/7, bão chỉ còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) 140km về phía Đông Đông Nam. Dự báo bão tiếp tục di chuyển nhanh, đổ bộ biên giới Việt – Trung trong chiều nay (18/7).

Theo thông tin từ báo Lao động, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Talim (bão số 1), tại đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đêm qua (17/7) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10, Cửa Ông có gió giật mạnh cấp 6, Cô Tô (Quảng Ninh) có gió giật cấp 7.

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Bão Talim áp sát đất liền nước ta trong sáng nay (18/7) - Ảnh: Đài phát thanh và Truyền hình Nghệ An

Hồi 4h sáng nay (18/7), tâm bão trên khu vực phía Đông Bắc của vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 140km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 14.

Dự báo trong 12h tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20km và suy yếu dần. Trưa chiều nay (18/7), bão đổ bộ khu vực biên giới Việt – Trung và tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Khoảng 16h hôm nay (18/7) - 20/7, khu vực Đông Bắc, Việt Bắc các tỉnh như Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 180 - 280mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Khu vực Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70 - 150mm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm. Mưa lớn tập trung vào chiều và tối. Mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Từ ngày 20 - 21/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 70mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

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Chiều tối nay, nhiều nơi ở Bắc Bộ mưa to đến rất to - Ảnh: Báo Lao động

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực chịu ảnh hưởng mạnh nhất của bão Talim là các tỉnh Đông Bắc, trong đó Quảng Ninh - Hải Phòng chịu tác động mạnh nhất. Sau đó là Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang.

Các khu vực khác của miền Bắc cũng chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão Talim với mưa lớn và gió giật mạnh.

Theo nguồn tin từ Đài phát thanh và Truyền hình Nghệ An, từ đêm hôm nay (ngày 18/7) đến ngày 20/7, trên các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 - 4m ở thượng lưu, từ 1 - 3m ở hạ lưu. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông Thương, Lục Nam và khu vực thượng lưu thuộc sông Chảy, sông Lô có khả năng đạt mức báo động 1; trên các sông suối nhỏ có khả năng đạt mức báo động 1 và trên báo động 1.

Đặc biệt, các sông suối nhỏ khu vực các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Quảng Ninh có khả năng xuất hiện lũ lớn cục bộ.

Cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang và Thái Nguyên. Nguy cơ xảy ra ngập lụt cục bộ tại các khu đô thị đặc biệt ở các tỉnh, thành phố như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao Bằng, Hà Giang, Thái Nguyên.

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Vào lúc 10h hôm nay (18/7), vị trí tâm bão số 1 ở khoảng 21.9 độ Vĩ Bắc; 108.4 độ Kinh Đông, cách Móng Cái 60km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất: cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12.

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