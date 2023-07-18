2 tàu cá bị chìm, hơn 100 ngôi nhà sập, tốc mái do ảnh hưởng của bão số 1

Theo thông tin từ Tiền Phong, do ảnh hưởng của bão Talim (bão số 1), một số tỉnh phía Nam có mưa lớn kèm theo dông, lốc và gió mạnh trên biển đã khiến 2 tàu cá bị chìm, và hơn 100 ngôi nhà bị sập đổ, tốc mái. Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương quản lý chặt, cấm các phương tiện ra khơi, nhất là tàu cá, tàu du lịch, kiên quyết không cho người dân quay trở lại trên lồng bè.

Đáng chú ý, do ảnh hưởng của bão số 1, tại các tỉnh phía Nam như Bến Tre, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Cà Mau có mưa lớn kèm theo dông, lốc và gió mạnh trên biển đã gây thiệt hại. Tính đến sáng nay đã có 117 nhà bị sập đổ, tốc mái (Bến Tre 27; Hậu Giang 14; Kiên Giang 30; Sóc Trăng 1; Vĩnh Long 11; Cà Mau 34).

Tại Quảng Ninh và TP Hải Phòng, hiện còn 2.577 khách du lịch lưu trú trên các tuyến đảo. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo tổ chức bố trí nơi lưu trú an toàn cho du khách. TP Hải Phòng xây dựng kế hoạch sơ tán 8.691 người dân khu vực xung yếu (chung cư cũ, khu vực ngoài đê, vùng trũng thấp ven biển,…) tuỳ theo diễn biến thực tế cơn bão.

Ngoài ra, có 2 tàu cá/11 lao động của tỉnh Cà Mau bị chìm do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam. Nhưng may mắn toàn bộ thuyền viên đã được cứu vớt, an toàn.

Dự báo bão số 1 tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng trong thời gian tới, Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục theo dõi chặt diễn biến của bão, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, đặc biệt là các tàu thuyền hoạt động ở khu vực Vịnh Bắc Bộ.

Với khu vực đồng bằng, ven biển, các địa phương được yêu cầu chủ động sơ tán dân ra khỏi các nhà yếu, không đảm bảo an toàn.

Các tỉnh miền núi cần chủ động di dời, sơ tán dân tại khu vực ngập sâu, chia cắt, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để chủ động, sẵn sàng ứng phó với với tình huống xảy ra lũ quét, sạt lở, chia cắt.

Dự báo bão số 1 tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng trong thời gian tới - Ảnh: Tiền Phong

Cập nhật tình hình bão số 1, dẫn tin từ báo Nhân Dân, 4 giờ ngày 18/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ vĩ bắc; 109,5 độ kinh đông, trên khu vực phía tây bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 190km về phía Đông Đông Nam, cách Hải Phòng khoảng 290km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 16 giờ ngày 18/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ vĩ bắc; 107,5 độ kinh đông, trên vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần.

Đến 4 giờ ngày 19/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,8 độ vĩ bắc; 105,5 độ kinh đông, trên đất liền khu vực phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới giảm xuống dưới cấp 6, mỗi giờ đi được 15-20km và tiếp tục suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Cảnh báo, trên biển: Vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Biển động dữ dội, sóng biển cao từ 5-7m.