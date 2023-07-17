Ứng phó bão số 1: Hà Nội khuyến cáo người dân hạn chế ra đường để đảm bảo an toàn

"Chuẩn bị tổ chức lực lượng kiểm soát, phân luồng, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, các điểm đen thường xuyên ngập úng trong khu vực dân cư. Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. Hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ, mưa lũ lớn để đảm bảo an toàn", công điện nhấn mạnh.

Theo thông tin từ VTC News, trong công điện về việc tập trung ứng phó với cơn bão số 1 (bão Talim), Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tình hình thời tiết, thiên tai mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các đơn vị tăng cường kiểm tra các trọng điểm xung yếu về đê điều, hồ đập, công trình thủy lợi, công trình tiêu thoát nước, công trình xuống cấp, công trình đang thi công trên địa bàn; chủ động ứng phó kịp thời với mọi diễn biến của thiên tai, sự cố; sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị, khu công nghiệp.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành rà soát các phương án phòng, chống, ứng phó thiên tai, sự cố, và tìm kiếm cứu nạn đảm bảo theo phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng triển khai khi có tình huống xảy ra.

Công TP.Hà Nội khuyến cáo người dân nên chú ý quan sát các chướng ngại vật trên đường, hạn chế lưu thông trên đường để đảm bảo an toàn - Ảnh minh họa: Kinh tế đô thị

Đặc biệt, các đơn vị, địa phương phải đảm bảo an toàn công trình, tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân ở những khu vực có khả năng ngập úng, có nguy cơ sạt lở, hư hại, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố giao Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội sẵn sàng phương án tiêu thoát nước đô thị, thường xuyên ứng trực khơi thông hệ thống sông, mương tiêu, các hố ga, đảm bảo thoát nước nhanh khu vực nội thành. Các công ty Thuỷ lợi chủ động phương án vận hành linh hoạt hệ thống công trình thủy lợi để tiêu nước, đặc biệt là các khu vực sản xuất nông nghiệp, các khu vực trũng thấp.

Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội chuẩn bị lực lượng ứng trực, kịp thời giải tỏa cây đổ khi có mưa to, gió lớn.

Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội và các đơn vị có liên quan cần rà soát, đảm bảo phương án cấp điện phục vụ tiêu úng chống ngập và sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

Các sở, ban, ngành chủ động, sẵn sàng triển khai các kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

"Tổ chức trực ban nghiêm túc 24h/24h, theo dõi, tổng hợp và báo cáo kịp thời mọi diễn biến thời tiết, thiên tai, sự cố và các thiệt hại xảy ra về Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố theo quy định", công điện nêu rõ.

Hướng di chuyển của bão số 1 - Ảnh: Tiền Phong

Như đã đưa tin trước đó, theo Tiền Phong, vào 13 giờ chiều nay (17/7), tâm bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 480km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Đây là thời điểm bão đang đạt cường độ mạnh nhất.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khá nhanh, khoảng 20km/h. Khoảng tối nay, bão đi vào bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc, sau đó đi vào vịnh Bắc Bộ nước ta.

Đến 13 giờ chiều mai (18/7), tâm bão trên vùng bờ biển Quảng Ninh và Hải Phòng với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12. Như vậy, trong vòng một ngày bão số 1 giảm 3 cấp. Dù vậy, vùng ảnh hưởng của bão số 1 là rất lớn.

Dự báo trong 24-48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Vào chiều 18/7, bão đi vào đất liền khu vực Quảng Ninh – Hải Phòng và suy yếu nhanh. Đến 13h ngày 19/7, bão trên đất liền khu vực phía Tây Bắc Bộ với cường độ giảm xuống dưới cấp 6.