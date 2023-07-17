Bão số 1 liên tục mạnh lên, sơ tán gần 30.000 người vào nơi an toàn trước khi bão đổ bộ

Tin bão số 1 mới nhất: Dự báo đêm 18/7 bão số 1 sẽ đổ bộ vào đất liền, tâm bão ở trên vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng.

Theo thông tin từ Dân Trí, trước nguy cơ bão Talim gây mưa lớn, gió mạnh, 5 địa phương từ Quảng Ninh đến Ninh Bình dự kiến sơ tán gần 30.000 người tại khu vực nguy hiểm và trên các lồng bè, chòi canh.

Nội dung trên được ông Phạm Đức Luận, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, cho biết tại cuộc họp ứng phó với bão số 1 (Talim) sáng 17/7. Cuộc họp do Phó thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì, được kết nối trực tuyến với 25 tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ảnh hưởng của bão gây mưa lớn kéo dài ở miền Bắc từ đêm 17/7 đến ngày 20/7 với lượng phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm. Người dân đề phòng nguy cơ ngập úng khu vực trũng thấp tại khu vực ven biển, cửa sông, sạt lở bờ biển.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 1 - Ảnh: Dân Việt

Liên quan đến tình hình bão số 1 mới nhất, dẫn tin từ Dân Việt, sáng nay 17/7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai - chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với các bộ, ban, ngành và các tỉnh thành Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An để chỉ đạo ứng phó với bão số 1.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 04h00 ngày 17/7, tâm bão ở 20,0 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15.

Dự báo trong 24h tới bão số 1 di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h; cường độ cấp 11-12, giật cấp 15.

Từ gần sáng ngày 18/7, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 13; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ cấp 6-7, giật cấp 9.

Trong 24 đến 36h tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km/h và suy yếu dần.

Bão số 1 di chuyển khó lường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung, sẵn sàng ứng phó Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 646/CĐ-TTg gửi Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai; Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sẵn sàng ứng phó với bão số 1.

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