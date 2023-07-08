Ngày 8/7, UBND phường 4 (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cho biết, đang tiến hành các thủ tục thông báo tìm người thân của trẻ sơ sinh khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi cùng bức thư của người mẹ ở chùa Kiều Đàm.

Theo thông tin từ báo Lao động, khoảng 5h sáng ngày 8/7, UBND phường 4 (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) nhận được thông tin từ sư cô ở chùa Kiều Đàm (phường 4, TP Đông Hà), báo có 1 bé trai khoảng 10 ngày tuổi, có sức khỏe bình thường bị bỏ rơi trước cổng chùa.

Bé sơ sinh nam bị bỏ lại trước cổng chùa - Ảnh: Báo Lao động

Bên cạnh còn có một lá thư được cho là của người mẹ để lại gửi cho nhà chùa. Nội dung bức thư cho biết: “Cháu đang đi học, và lỡ có con. Cháu sinh con ở nhà trọ. Vì sợ ba mẹ và đang đi học, nên nhờ cửa Phật thương xót để cháu tiếp tục đi học".

Ngay lập tức, UBND phường 4 đã cử cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cán bộ tư pháp hộ tịch và công an phường đến tìm hiểu.

Lãnh đạo UBND phường 4 cho biết, sẽ tìm người thân của cháu bé, nếu không tìm được, sẽ tìm người nhận nuôi cháu bé theo đúng quy định.

Hiện cháu bé đang được sư cô ở chùa chăm sóc.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Dân trí, khoảng 15h ngày 3/7, trong lúc đi xin gạo tại chùa Thanh Nguyên (khu phố Tân Trà 2, phường Tân Bình, Bình Phước), người dân nghe tiếng trẻ con khóc và phát hiện bé trai được cuốn trong chiếc khăn bị bỏ rơi dưới các bồn cây phía trước cổng.

Bé trai khoảng 3kg bị bỏ rơi trước cổng chùa Thanh Nguyên - Ảnh: Báo Dân trí

Qua kiểm tra, bé trai được xác định sinh trước đó vài ngày, nặng khoảng 3kg, sức khỏe ổn định. Trên người bé có một vài vết mẩn đỏ có thể do côn trùng cắn. Tạm thời bé được Hội Liên hiệp phụ nữ phường Tân Bình chăm sóc. Đồng thời, UBND phường Tân Bình thông báo tìm người thân của bé.

Xót xa bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân ở TP.HCM UBND P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM phát thông báo tìm người thân cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân trên địa bàn.

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