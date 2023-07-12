Xót xa bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên vỉa hè

Đời sống 12/07/2023 16:48

Cháu bé được người dân phát hiện vào khoảng 13h30, ngày 11/7, tại khu vực phường Đông Lương, thành phố Đông Hà trong tình trạng còn nguyên dây rốn.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, chiều 12/7, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, đơn vị vừa tiếp nhận, chăm sóc một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi. Cháu bé được người dân phát hiện vào khoảng 13h30, ngày 11/7, tại khu vực phường Đông Lương, thành phố Đông Hà trong tình trạng còn nguyên dây rốn.

Sau khi nắm được thông tin, lực lượng chức năng phường Đông Lương đã có mặt, lập biên bản vụ việc, đưa cháu bé đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, sau khi được chăm sóc, sức khỏe bé gái sơ sinh đã ổn định. 

Xót xa bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên vỉa hè - Ảnh 1
Bé gái bị bỏ rơi được người dân phát hiện - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, ông Nguyễn Lương Lân – Chủ tịch UBND phường Đông Lương cho biết, sẽ tiến hành thông báo tìm người thân đứa bé trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết thông báo tại trụ sở phường. Sau thời gian quy định, nếu không có người nhận sẽ tiếp tục các bước tìm người nhận nuôi theo đúng pháp luật hiện hành.  

Trước đó, vào ngày 8.7, một bé trai khoảng 10 ngày tuổi cũng bị bỏ lại trước cổng chùa Kiều Đàm, thuộc Phường 4 (thành phố Đông Hà).

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Người dân tại khu phố 8, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân phát hiện bé trai khoảng 1 tuổi bị bỏ rơi bên đường trong đêm khuya, người dân báo cơ quan chức năng.

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