Xe 'hổ vồ' đâm tử vong 3 mẹ con: Nam tài xế nhiều lần bật khóc, nghẹn ngào nói lời xin lỗi

Đời sống 22/08/2023 19:32

Trước bục khai báo, bị cáo thể hiện sự ăn năn hối lỗi, thừa nhận vì thiếu quan sát đã gây ra vụ tai nạn hậu quả lớn và gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 22/8, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Duy Quân (37 tuổi, trú xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo hồ sơ, Quân là tài xế có bằng lái xe hạng C, làm việc cho một công ty vận tải ngoại tỉnh. Sáng ngày 6/3, Quân điều khiển xe tải Howo chở đá xây dựng (quá tải trọng xe 30%) từ mỏ khai thác ở xã Nghi Công Nam đến một công ty xây dựng tại TP Vinh.

Xe 'hổ vồ' đâm tử vong 3 mẹ con: Nam tài xế nhiều lần bật khóc, nghẹn ngào nói lời xin lỗi - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Tạp chí Người Đưa Tin

Đến gần 7h cùng ngày, khi đang lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 542E, đoạn qua xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), chiếc xe tải xảy ra va chạm với xe máy do chị Nguyễn Thị H. (26 tuổi, trú xã Hưng Trung), lưu thông cùng chiều. Thời điểm này, chị H. đang chở 3 con nhỏ.

Cú va chạm khiến chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, kéo lê hơn 30m. Hậu quả, chị H. và 2 con tử vong tại chỗ, cháu Hoàng Văn Tr. (con chị H., 5 tuổi) bị thương, được đưa đi cấp cứu, tỷ lệ tổn thương cơ thể 3%.

Tại tòa, Quân thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo khai, khi qua đoạn đường hẹp, do điều khiển xe sang hướng bên phải để tránh xe tải đi ngược chiều, thiếu quan sát nên dẫn tới va chạm với xe máy của chị H.

Thời điểm xảy ra va chạm, xe "hổ vồ" do Quân điều khiển với vận tốc khoảng 35km/h. Lý giải về việc kéo lê xe máy khoảng 30m, Quân cho biết, bị cáo tưởng xe bị hỏng, phát ra tiếng kêu, không biết cuốn xe máy dưới gầm.

Xe 'hổ vồ' đâm tử vong 3 mẹ con: Nam tài xế nhiều lần bật khóc, nghẹn ngào nói lời xin lỗi - Ảnh 2
Bị cáo Quân tại phiên tòa hôm nay - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Dẫn tin từ báo Pháp luật Việt Nam, trước bục khai báo, bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối lỗi. Nam tài xế thừa nhận vì thiếu quan sát đã gây ra vụ tai nạn hậu quả lớn. Bị cáo nhiều lần bật khóc, gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại.

Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo đã tác động gia đình và công ty bồi thường cho gia đình bị hại gần 640 triệu đồng.

HĐXX nhận định, trong vụ án này bị cáo phạm lỗi vô ý do cẩu thả. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, đã tác động gia đình bồi thường một phần tổn thất tinh thần cho bị hại.

Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Nguyễn Duy Quân 7 năm 6 tháng tù. Về phần dân sự, tòa buộc công ty đã ký hợp đồng thuê Quân làm việc phải bồi thường cho gia đình bị hại 690 triệu đồng (được trừ đi số tiền đã bồi thường) và cấp dưỡng cho cháu bé 5 tuổi mỗi tháng 1,8 triệu cho đến khi 18 tuổi. Sau đó, theo thỏa thuận giữa hai bên, bị cáo có trách nhiệm hoàn trả một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường cho công ty.

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