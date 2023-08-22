'Học tài thi phận': Hai thủ khoa tốt nghiệp THPT 2023 khối A00 trượt nguyện vọng 1 đại học

Cũng trong nguồn tin này, chiều 22/8, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn của 52 ngành đào tạo theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp. Ngành Khoa học máy tính (IT1) lấy 29,42 điểm, cao nhất năm nay.

Theo thông tin từ VnExpress, Nguyễn Mạnh Thắng (cựu học sinh trường THPT chuyên Bắc Giang) và Nguyễn Mạnh Hùng (cựu học sinh THPT Trưng Vương, Hưng Yên) là thủ khoa tổ hợp A00, cùng đặt nguyện vọng 1 vào ngành Khoa học máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội. Trong đó, Thắng đạt 9,75 Vật lý, 10 Hóa; còn Hùng đạt 10 Lý và 9,75 Hóa. Cả hai cùng đạt 9,6 điểm Toán, tổng 29,35.

Với công tính trên, điểm xét tuyển vào ngành Khoa học máy tính của Thắng và Hùng là 29,21, thiếu 0,21 để trúng tuyển.

Công thức tính điểm chuẩn của ngành Khoa học máy tính của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội như sau: (Toán x 2 + Môn 2 + Môn 3) x 3/4 + Điểm ưu tiên. Ngành này chấp nhận tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) và A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh).

"Em bất ngờ vì điểm chuẩn tăng cao và cũng khá tiếc về kết quả", Thắng nói với VnExpress. Đây cũng là tâm trạng của Hùng sau khi biết điểm chuẩn.

Hai nam sinh đỗ nguyện vọng 2, cùng đặt ngành Kỹ thuật Máy tính (IT2) của trường Bách khoa. Ngành này lấy điểm chuẩn 28,29.

Tân thủ khoa khối A tốt nghiệp THPT năm 2023 Nguyễn Mạnh Thắng trúng tuyển vào ngành Kỹ thuật máy tính, Đại học Bách khoa Hà Nội - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, chiều 22/8 sau khi Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn, Nguyễn Mạnh Thắng, học sinh lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Bắc Giang chia sẻ với báo Dân Việt: "Ngành Khoa học máy tính năm nay lấy 29,42 điểm. Điểm của em không đỗ vào nguyện vọng 1 mà trúng tuyển vào nguyện vọng 2 Kỹ thuật máy tính. Em hơi buồn với kết quả này dù biết điểm chuẩn ngành này luôn cao".

Với điểm số 29,35, Nguyễn Mạnh Thắng cho biết đã đăng ký 4 nguyện vọng xét tuyển và đều là những ngành học của Đại học Bách khoa Hà Nội. Trong đó, nguyện vọng 1 ưu tiên cao nhất vào ngành Khoa học máy tính (IT1); nguyện vọng 2 là Kỹ thuật máy tính (IT2); nguyện vọng 3 là Tự động hóa; nguyện vọng 4 là ngành Cơ điện tử - ngành học này Thắng cũng đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm vào trường theo phương thức xét tuyển tài năng.

Thủ khoa khối A Nguyễn Mạnh Hùng - Ảnh: Báo Dân Việt

Không chỉ có Thắng, thủ khoa khối A Nguyễn Mạnh Hùng (học sinh lớp 12A3, Trường THPT Trưng Vương, tỉnh Hưng Yên) cũng trượt nguyện vọng 1 trong kỳ xét tuyển đại học năm nay. Điểm thi tốt nghiệp THPT của Hùng lần lượt là Toán 9,6; Hóa học 9,75; Vật lý 10.

Chia sẻ với báo Dân Việt, Mạnh Hùng cho biết: "Em chỉ đăng ký 2 nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023 và suýt trượt cả 2. Nguyện vọng 1 của em vào ngành Khoa học máy tính (IT1) và nguyện vọng 2 vào ngành Kỹ thuật máy tính (IT2) của Đại học Bách khoa Hà Nội. Em trúng tuyển vào nguyện vọng 2".

Chia sẻ thêm với báo Dân Việt về lý do chọn học ngành này, Hùng cho hay: "Em thích máy tính và được tư vấn của người thân. Đây đều là 2 ngành em yêu thích nên dù trúng tuyển nguyện vọng 1 hay 2 em vẫn vui". Hùng nói thêm, đã chuẩn bị sẵn sàng để trở thành tân sinh viên của Đại học Bách Khoa Hà Nội.