Bán 3 đôi tất giá 700.000 đồng tại chợ Bến Thành, chủ sạp bị đình chỉ kinh doanh

Một YouTuber người Nhật Bản đã đăng lên mạng xã hội về trải nghiệm đi chợ Bến Thành mua sắm đồ, trong đó, anh cho biết phải đối mặt với nạn hét giá khủng khiếp, lên gấp 10 lần so với giá thực tế.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Ban quản lý chợ Bến Thành (TP.HCM) đã chính thức ban hành Quyết định về việc xử lý hộ kinh doanh vi phạm nội quy chợ. Cụ thể, căn cứ nội quy chợ Bến Thành đã được UBND quận 1 phê duyệt năm 2004, biên bản kiểm tra về việc vi phạm nội quy chợ ngày 17/8 đối với hộ kinh doanh tại sạp 194-196 (thông vách) và biên bản làm việc về việc xử lý vi phạm nội quy chợ ngày 18-8, Ban quản lý chợ Bến Thành quyết định xử phạt vi phạm Nội quy chợ đối với bà T.T.M.D và ông D.A.T là chủ hộ kinh doanh tại sạp 194, 196, ngành nghề kinh doanh quần áo. Sạp 194, 196 do bà V.T.T trực tiếp kinh doanh.

Sạp bán hàng nói thách 700.000 đồng/3 đôi tất chính thức bị tạm nghỉ bán bảy ngày - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Hộ kinh doanh này đã thực hiện hành vi không niêm yết giá đầy đủ rõ ràng; người kinh doanh có hành vi thách giá và nài ép khách hàng, vi phạm nội quy chợ. "Chủ hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm về hành vi của người kinh doanh tại sạp được quy định tại nội quy chợ. Hình thức xử phạt là đình chỉ kinh doanh bảy ngày, từ ngày 25-8 đến 31-3. Các cá nhân liên quan có quyền khiếu nại từ ngày 22/8 đến ngày 24/8", Quyết định nêu rõ.

Dẫn tin từ báo Công Thương, trước đó, YouTuber người Nhật Bản đã đăng lên mạng xã hội về trải nghiệm đi chợ Bến Thành mua sắm đồ. Trong đó, anh cho biết phải đối mặt với nạn hét giá khủng khiếp, lên gấp 10 lần so với giá thực tế. Video được ghi lại bởi một nam YouTuber người Nhật Bản - Ảnh: Tin Tức News Cụ thể, khi ghé vào một sạp thời trang tại chợ, YouTuber hỏi mua 3 đôi vớ. Người phụ nữ bán hàng tại đây nói một đôi giá 250.000 đồng, ba đôi nhân ba, nhưng giảm còn 700.000 đồng. Tuy nhiên, sau một hồi bị người mua phản ứng, người bán hạ giá xuống chỉ còn 60.000 đồng. Vụ việc này sau khi được đăng tải đã gây xôn xao dư luận và khiến cộng đồng tiểu thương trong chợ bức xúc vì ảnh hưởng đến những người buôn bán khác. Sau vụ trên, Ban Quản lý chợ Bến Thành đã kêu gọi tiểu thương ký cam kết bán hàng đúng giá niêm yết, không chèo kéo, ép giá khách... Chợ đã có những quy định cụ thể về vấn đề này, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt nghiêm.

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