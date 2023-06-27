Vừa được cứu sống sau gần 1 tiếng nhảy cầu tự tử, người phụ nữ khăng khăng: 'Đừng cứu chị, để chị chết'

Đời sống 27/06/2023 16:42

Người phụ nữ nhảy cầu được cứu sống hiện trên 30 tuổi, thường trú tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Được cán bộ cứu hộ đưa lên bờ, người phụ nữ liên tục nói "đừng cứu chị, để chị chết".

Theo thông tin từ báo Nghệ An, vào hồi 13h ngày 27/6, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh nhận được tin báo có 1 người phụ nữ đi bộ trên cầu Bến Thuỷ 1 rồi gieo mình xuống sông tự vẫn.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng đã chỉ đạo Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông huy động phương tiện, cùng 8 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Triển khai các phương án tìm kiếm, đến khoảng 13h50 cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy người phụ nữ nói trên cách vị trí cầu 500m về phía hạ lưu. Đáng nói, người phụ nữ vẫn còn sống, đang chới với trên mặt nước.   

Vừa được cứu sống sau gần 1 tiếng nhảy cầu tự tử, người phụ nữ khăng khăng: 'Đừng cứu chị, để chị chết' - Ảnh 1
Người phụ nữ được cứu sống sau gần 1 tiếng nhảy cầu Bến Thủy - Ảnh: Báo Nghệ An

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông đã nhanh chóng tiếp cận, đưa người phụ nữ vào bờ giúp ổn định sức khỏe, khuyên nhủ động viên, đồng thời liên hệ người thân đến đón.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, khi lực lượng cứu hộ tiếp cận khu vực theo tin báo thì phát hiện người phụ nữ đang trôi theo dòng nước trong tình trạng tỉnh táo. Được cán bộ cứu hộ đưa lên bờ, người phụ nữ liên tục nói "đừng cứu chị, để chị chết".

Vừa được cứu sống sau gần 1 tiếng nhảy cầu tự tử, người phụ nữ khăng khăng: 'Đừng cứu chị, để chị chết' - Ảnh 2
Lực lượng cứu hộ tiếp cận, đưa người phụ nữ vào bờ an toàn - Ảnh: Báo Dân Trí

Cũng trong nguồn tin này, nạn nhân là người quê ở tỉnh Hà Tĩnh và được xác định là người phụ nữ nhảy cầu trước đó.

  

Tiền Giang: Nghi án chồng giết vợ trong đêm rồi treo cổ tự tử

Tiền Giang: Nghi án chồng giết vợ trong đêm rồi treo cổ tự tử

Người con trai nhận tin cha mẹ đang cự cãi, về nhà thì phát hiện người cha chết trong tư thế treo cổ, mẹ tử vong dưới kênh sau nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   nhảy cầu Bến Thủy nhảy cầu tự tử tự tử

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 2 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ