Người phụ nữ nhảy cầu được cứu sống hiện trên 30 tuổi, thường trú tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Được cán bộ cứu hộ đưa lên bờ, người phụ nữ liên tục nói "đừng cứu chị, để chị chết".

Theo thông tin từ báo Nghệ An, vào hồi 13h ngày 27/6, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh nhận được tin báo có 1 người phụ nữ đi bộ trên cầu Bến Thuỷ 1 rồi gieo mình xuống sông tự vẫn.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng đã chỉ đạo Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông huy động phương tiện, cùng 8 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Triển khai các phương án tìm kiếm, đến khoảng 13h50 cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy người phụ nữ nói trên cách vị trí cầu 500m về phía hạ lưu. Đáng nói, người phụ nữ vẫn còn sống, đang chới với trên mặt nước.

Người phụ nữ được cứu sống sau gần 1 tiếng nhảy cầu Bến Thủy - Ảnh: Báo Nghệ An

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông đã nhanh chóng tiếp cận, đưa người phụ nữ vào bờ giúp ổn định sức khỏe, khuyên nhủ động viên, đồng thời liên hệ người thân đến đón.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, khi lực lượng cứu hộ tiếp cận khu vực theo tin báo thì phát hiện người phụ nữ đang trôi theo dòng nước trong tình trạng tỉnh táo. Được cán bộ cứu hộ đưa lên bờ, người phụ nữ liên tục nói "đừng cứu chị, để chị chết".

Lực lượng cứu hộ tiếp cận, đưa người phụ nữ vào bờ an toàn - Ảnh: Báo Dân Trí

Cũng trong nguồn tin này, nạn nhân là người quê ở tỉnh Hà Tĩnh và được xác định là người phụ nữ nhảy cầu trước đó.

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