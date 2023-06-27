Người con trai nhận tin cha mẹ đang cự cãi, về nhà thì phát hiện người cha chết trong tư thế treo cổ, mẹ tử vong dưới kênh sau nhà.

Theo Vietnamnet, ngày 27/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ làm rõ vụ hai vợ chồng tử vong ở thị xã Cai Lậy.

Thông tin ban đầu, tối 26/6, anh T.H.V. (19 tuổi) nhận tin cha mẹ là ông T.V.N. (43 tuổi) và bà L.T.M.T. (40 tuổi, cùng ngụ xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy) đang cự cãi, đánh nhau. Sau đó, mọi người không thấy ông N. và bà T. đâu.

Công an có mặt làm rõ nguyên nhân vụ việc - Ảnh: Vietnamnet

Anh V. tức tốc về nhà thì phát hiện chiếc xuồng của gia đình đậu dưới sông bị ướt. Thanh niên này bơi xuồng đi tìm thì phát hiện ông Nhã chết trong tư thế treo cổ ở cặp mé sông đối diện nhà. Sau đó, anh V. còn phát hiện mẹ mình tử vong dưới kênh phía sau nhà.

Dẫn tin từ Zingnews, ngay trong đêm, cảnh sát đã khẩn trương đến hiện trường tiến hành công tác khám nghiệm. Theo nhận định ban đầu, có thể do mâu thuẫn, nên chồng đã sát hại vợ rồi tự vẫn.

Đã tìm thấy thi thể người đàn ông giết vợ, phóng hỏa đốt nhà hàng xóm ở Nghệ An Chủ tịch UBND xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng đã vớt được thi thể người đàn ông sát hại vợ, đốt nhà hàng xóm vào tối 8/6.

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