Thời điểm xảy ra vụ việc, hai người con chứng kiến nhưng không thể can ngăn được, đã hô hoán người dân đến giúp đỡ.

Theo thông tin từ Báo Dân Việt, chiều 5/6, theo nguồn tin của Dân Việt, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an TP.Long Khánh (Đồng Nai) đang xác minh điều tra vụ chồng sát hại vợ rồi treo cổ tự tử.

Theo thông tin, thời điểm xảy ra vụ việc là tối 4/6, nơi xảy ra vụ việc là nhà riêng của hai vợ chồng tại xã Bình Lộc, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Người vợ tử vong dưới nền nhà, còn chồng chết trong tư thế treo cổ ở bếp.

Bước đầu xác định, cả 2 vợ chồng đều là người thường trú tại xã Bình Lộc, quê ở Nghệ An vào Đồng Nai mưu sinh lập nghiệp. Người vợ làm nghề buôn bán, còn chồng đi làm thuê, gia cảnh ở mức trung bình.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Dân Việt

Cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng khá kín tiếng, hàng xóm ít nghe thấy xào xáo, ồn ào. Nhiều người cho biết, thời gian gần đây không thấy hai vợ chồng trên xảy ra mâu thuẫn hay cãi vã lớn tiếng ra sao, nên không rõ nguyên nhân vụ việc.

Dẫn tin từ Báo Tin Tức, thời điểm xảy ra vụ việc, hai người con là T.C.M (sinh năm 2011) và T.C.Q (sinh năm 2015) chứng kiến vụ việc nhưng không thể can ngăn được. Hai cháu đã hô hoán người dân đến giúp đỡ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nhơn Trạch nhanh chóng có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc. Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, thi thể của hai nạn nhân được giao cho người nhà lo hậu sự.

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