Nóng: Truy nã đặc biệt gã đàn ông trong vụ thảm sát 3 người ở Khánh Hòa

Đời sống 05/06/2023 17:14

Ngày 5/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định truy nã Phan Danh Hưng (37 tuổi) về tội sát hại vợ, cháu gái và người phụ nữ hàng xóm.

Theo thông tin từ Zingnews, ngày 5/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định truy nã Phan Danh Hưng (37 tuổi, quê thị xã Ninh Hòa, thường trú xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) về tội Giết người, quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Nóng: Truy nã đặc biệt gã đàn ông trong vụ thảm sát 3 người ở Khánh Hòa - Ảnh 1
Nghi can Phan Danh Hưng - Ảnh: Zingnews

Quyết định được ban hành sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can đối với Hưng về tội danh sát hại 3 người, gồm vợ, cháu gái, nạn nhân thứ 3 là một phụ nữ, hàng xóm của nghi can, nhưng người này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đặc điểm của nghi can Phan Danh Hưng: Cao khoảng 1,67 m, da ngăm đen, sống mũi thẳng, lông mày ngang, dái tai trung bình, tóc đen, nốt ruồi cách 2 cm dưới sau đuôi mắt phải.

Qua đó, Công an tỉnh Khánh Hòa yêu cầu bất kỳ người phát hiện người có đặc điểm trên thông báo cho cơ quan công an, VKSND hoặc UBND nơi gần nhất hoặc thông báo cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa số 80 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, qua số điện thoại 0947513113 hoặc 0935867676 gặp điều tra viên Nguyễn Quốc Bình.

Nóng: Truy nã đặc biệt gã đàn ông trong vụ thảm sát 3 người ở Khánh Hòa - Ảnh 2
Nóng: Truy nã đặc biệt gã đàn ông trong vụ thảm sát 3 người ở Khánh Hòa - Ảnh 3
Cảnh sát cơ động cùng chó nghiệp vụ được huy động vào cuộc truy lùng hung thủ - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước đó, theo nguồn tin từ VietNamNet, tối ngày 1/6, Phan Danh Hưng (SN 1986) về nhà gặp vợ là chị  Lý Thị Thùy Vân (SN 1986). Tại đây, 2 người lớn tiếng cãi vã với nhau. Hưng đập phá nhiều đồ đạc có giá trị trong nhà, đồng thời đe dọa giết vợ. Sau đó, chị Vân bỏ về nhà mẹ ruột là bà Đ.T.A. gần đó để ngủ.

Nóng: Truy nã đặc biệt gã đàn ông trong vụ thảm sát 3 người ở Khánh Hòa - Ảnh 4
Nóng: Truy nã đặc biệt gã đàn ông trong vụ thảm sát 3 người ở Khánh Hòa - Ảnh 5
Công an phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra và truy lùng hung thủ - Ảnh: Báo Dân trí

Tuy nhiên, đến khoảng 5h sáng ngày 2/6, bà A. đi bán rau, Hưng cầm dao vào nhà sát hại dã man vợ là chị Vân. Chưa dừng lại, cháu gái vợ Lý Thị Minh Nguyệt (SN 2004) và một phụ nữ hàng xóm Hồ Thị Tú Di (SN 1976) đến can ngăn cũng bị Hưng vung dao đâm chết. Nguyên nhân ban đầu, nghi do mâu thuẫn tiền bạc.

Sau khi gây án, Hưng bỏ chạy vào khu vực đồi núi gần nhà.

Án mạng rúng động ở Khánh Hòa: Truy lùng nghi phạm bằng chó nghiệp vụ

Án mạng rúng động ở Khánh Hòa: Truy lùng nghi phạm bằng chó nghiệp vụ

Chiều ngày 2/6, hơn 100 cán bộ cảnh sát cơ động, CA địa phương và CA tỉnh, dân quân cùng chó nghiệp truy lùng hung thủ sát hại 3 phụ nữ rồi lẩn trốn.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng giết vợ 3 phụ nữ tử vong truy nã

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 53 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 2 giờ 4 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 2 giờ 13 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 2 giờ 28 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới