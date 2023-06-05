Ngày 5/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định truy nã Phan Danh Hưng (37 tuổi) về tội sát hại vợ, cháu gái và người phụ nữ hàng xóm.

Theo thông tin từ Zingnews, ngày 5/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định truy nã Phan Danh Hưng (37 tuổi, quê thị xã Ninh Hòa, thường trú xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) về tội Giết người, quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự. Nghi can Phan Danh Hưng - Ảnh: Zingnews Quyết định được ban hành sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can đối với Hưng về tội danh sát hại 3 người, gồm vợ, cháu gái, nạn nhân thứ 3 là một phụ nữ, hàng xóm của nghi can, nhưng người này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đặc điểm của nghi can Phan Danh Hưng: Cao khoảng 1,67 m, da ngăm đen, sống mũi thẳng, lông mày ngang, dái tai trung bình, tóc đen, nốt ruồi cách 2 cm dưới sau đuôi mắt phải. Qua đó, Công an tỉnh Khánh Hòa yêu cầu bất kỳ người phát hiện người có đặc điểm trên thông báo cho cơ quan công an, VKSND hoặc UBND nơi gần nhất hoặc thông báo cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa số 80 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, qua số điện thoại 0947513113 hoặc 0935867676 gặp điều tra viên Nguyễn Quốc Bình.

Cảnh sát cơ động cùng chó nghiệp vụ được huy động vào cuộc truy lùng hung thủ - Ảnh: Báo Công an nhân dân Trước đó, theo nguồn tin từ VietNamNet, tối ngày 1/6, Phan Danh Hưng (SN 1986) về nhà gặp vợ là chị Lý Thị Thùy Vân (SN 1986). Tại đây, 2 người lớn tiếng cãi vã với nhau. Hưng đập phá nhiều đồ đạc có giá trị trong nhà, đồng thời đe dọa giết vợ. Sau đó, chị Vân bỏ về nhà mẹ ruột là bà Đ.T.A. gần đó để ngủ. Công an phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra và truy lùng hung thủ - Ảnh: Báo Dân trí Tuy nhiên, đến khoảng 5h sáng ngày 2/6, bà A. đi bán rau, Hưng cầm dao vào nhà sát hại dã man vợ là chị Vân. Chưa dừng lại, cháu gái vợ Lý Thị Minh Nguyệt (SN 2004) và một phụ nữ hàng xóm Hồ Thị Tú Di (SN 1976) đến can ngăn cũng bị Hưng vung dao đâm chết. Nguyên nhân ban đầu, nghi do mâu thuẫn tiền bạc. Sau khi gây án, Hưng bỏ chạy vào khu vực đồi núi gần nhà.

Án mạng rúng động ở Khánh Hòa: Truy lùng nghi phạm bằng chó nghiệp vụ Chiều ngày 2/6, hơn 100 cán bộ cảnh sát cơ động, CA địa phương và CA tỉnh, dân quân cùng chó nghiệp truy lùng hung thủ sát hại 3 phụ nữ rồi lẩn trốn.

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