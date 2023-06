Theo thông tin từ Zingnews, ngày 5/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định truy nã Phan Danh Hưng (37 tuổi, quê thị xã Ninh Hòa, thường trú xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) về tội Giết người, quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Phan Danh Hưng - Ảnh: Zingnews

Quyết định được ban hành sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can đối với Hưng về tội danh sát hại 3 người, gồm vợ, cháu gái, nạn nhân thứ 3 là một phụ nữ, hàng xóm của nghi can, nhưng người này đã bỏ trốn khỏi địa phương.