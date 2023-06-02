Chiều ngày 2/6, hơn 100 cán bộ cảnh sát cơ động, CA địa phương và CA tỉnh, dân quân cùng chó nghiệp truy lùng hung thủ sát hại 3 phụ nữ rồi lẩn trốn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, đến 14h ngày 2/6, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra vụ án mạng khiến 3 người phụ nữ tử vong ở thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Công an phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra và truy lùng hung thủ - Ảnh: Báo Dân trí Lúc này, hơn 100 CBCS Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an huyện Diên Khánh cùng lực lượng dân quân, dân phòng địa phương đã được huy động bủa vây núi Hòn Dữ, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh và các địa bàn lân cận, để triển khai phương án truy lùng dấu tích nghi can. Đồng thời, còn có chó nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Khánh Hòa; có nhiệm vụ lùng sục, đánh hơi, dò tìm trên diện rộng.

Cảnh sát cơ động cùng chó nghiệp vụ được huy động vào cuộc truy lùng hung thủ - Ảnh: Báo Công an nhân dân Trước đó, theo nguồn tin từ báo Công an nhân dân, tối ngày 1/6, Phan Danh Hưng (SN 1986) về nhà gặp vợ là chị Lý Thị Thùy Vân (SN 1986). Tại đây, 2 người lớn tiếng cãi vã với nhau. Hưng đập phá nhiều đồ đạc có giá trị trong nhà, đồng thời đe dọa giết vợ. Sau đó, chị Vân bỏ về nhà mẹ ruột là bà Đ.T.A. gần đó để ngủ. Chân dung nghi phạm Phan Danh Hưng - Ảnh: Báo Công an nhân dân Tuy nhiên, đến khoảng 5h sáng ngày 2/6, bà A. đi bán rau, Hưng cầm dao vào nhà sát hại dã man vợ là chị Vân. Chưa dừng lại, cháu gái vợ Lý Thị Minh Nguyệt (SN 2004) và một phụ nữ hàng xóm Hồ Thị Tú Di (SN 1976) đến can ngăn cũng bị Hưng vung dao đâm chết. Nguyên nhân ban đầu, nghi do mâu thuẫn tiền bạc.

Sau khi gây án, Hưng bỏ chạy vào khu vực đồi núi gần nhà. Hàng xóm cho biết, Hưng kể từ khi về làm rể tại địa phương tuy không có mâu thuẫn với bất kỳ ai nhưng người đàn ông này hay tham gia cá độ bóng đá, lô đề và nhậu nhẹt. Cơ quan chức năng cho biết nghi phạm Phan Danh Hưng quê ở xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa có thân hình xăm trổ, gầy gò, là một người khó gần, cộc cằn, thô lỗ.

Thảm án rúng động tại Khánh Hòa: Chồng giết vợ, cháu gái và 1 người phụ nữ vào can ngăn Lãnh đạo UBND xã Diên Xuân (huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, tại thôn Xuân Đông thuộc xã này vừa xảy ra án mạng khiến 3 phụ nữ tử vong.

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