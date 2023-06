Theo thông tin từ báo Dân trí, đến 14h ngày 2/6, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra vụ án mạng khiến 3 người phụ nữ tử vong ở thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Công an phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra và truy lùng hung thủ - Ảnh: Báo Dân trí

Lúc này, hơn 100 CBCS Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an huyện Diên Khánh cùng lực lượng dân quân, dân phòng địa phương đã được huy động bủa vây núi Hòn Dữ, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh và các địa bàn lân cận, để triển khai phương án truy lùng dấu tích nghi can. Đồng thời, còn có chó nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Khánh Hòa; có nhiệm vụ lùng sục, đánh hơi, dò tìm trên diện rộng.