Án mạng kinh hoàng: Người đàn ông đâm người tình tử vong trong đêm

Đời sống 31/05/2023 09:59

Tối 30/5, lãnh đạo phường Kỳ Liên (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ người đàn ông đâm người tình nhiều nhát khiến người này tử vong trong đêm.

Theo thông tin từ báo Hà Tĩnh, khoảng 19h ngày 30/5/2023, Công an phường Kỳ Liên nhận được tin báo của người dân địa phương về việc tại nhà anh Lê Đình Tuyến (SN 1985, trú TDP Lê Lợi, phường Kỳ Liên, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) xảy ra vụ việc mâu thuẫn, đánh nhau và nghe tiếng kêu cứu.

Án mạng kinh hoàng: Người đàn ông đâm người tình tử vong trong đêm - Ảnh 1
Ngôi nhà của anh Lê Đình Tuyến, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Lúc này, nhiều hàng xóm chạy sang, phát hiện chị Nguyễn Thị N. (SN 1994, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh) bị nhiều vết thương ở vùng ngực, tay... cạnh đó là anh Tuyến cũng bị nhiều vết thương trên vùng ngực. Ngay lập tức, chị N. được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa TX Kỳ Anh, nhưng khi đưa tới nơi đã trong tình trạng tử vong.

Còn anh Lê Đình Tuyến được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Theo nguồn tin từ báo Giao thông, người phụ nữ trên đã về sống cùng anh Tuyến (đã ly dị vợ) tại tổ dân phố Lê Lợi, phường Kỳ Liên hơn 1 năm nay nhưng chưa có giấy đăng ký kết hôn.

Án mạng kinh hoàng: Người đàn ông đâm người tình tử vong trong đêm - Ảnh 2
Công an có mặt tại hiện trường - Ảnh: Báo Giao thông

Nguyên nhân ban đầu, có thể xuất phát từ việc ghen tuông, nên anh Tuyến đã ra tay sát hại người phụ nữ rồi dùng dao tự sát nhưng bất thành.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Án mạng: Cô gái bị bạn trai đâm 16 nhát tử vong trước sự dửng dưng của người qua đường

Án mạng: Cô gái bị bạn trai đâm 16 nhát tử vong trước sự dửng dưng của người qua đường

Một thanh niên 20 tuổi đã sát hại bạn gái 16 tuổi một cách dã man trên đường phố Delhi, Ấn Độ. Thời điểm xảy ra vụ việc, người đi đường chứng kiến ​​nhưng hầu hết không ngăn cản mà chỉ đi ngang qua.

Xem thêm
Từ khóa:   ghen tuông đâm chết người tình ghen tuông đâm chết người tình

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 1 giờ 7 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 2 giờ 7 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới