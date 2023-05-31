Tối 30/5, lãnh đạo phường Kỳ Liên (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ người đàn ông đâm người tình nhiều nhát khiến người này tử vong trong đêm.
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Theo thông tin từ báo Hà Tĩnh, khoảng 19h ngày 30/5/2023, Công an phường Kỳ Liên nhận được tin báo của người dân địa phương về việc tại nhà anh Lê Đình Tuyến (SN 1985, trú TDP Lê Lợi, phường Kỳ Liên, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) xảy ra vụ việc mâu thuẫn, đánh nhau và nghe tiếng kêu cứu.
Lúc này, nhiều hàng xóm chạy sang, phát hiện chị Nguyễn Thị N. (SN 1994, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh) bị nhiều vết thương ở vùng ngực, tay... cạnh đó là anh Tuyến cũng bị nhiều vết thương trên vùng ngực. Ngay lập tức, chị N. được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa TX Kỳ Anh, nhưng khi đưa tới nơi đã trong tình trạng tử vong.
Còn anh Lê Đình Tuyến được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.
Theo nguồn tin từ báo Giao thông, người phụ nữ trên đã về sống cùng anh Tuyến (đã ly dị vợ) tại tổ dân phố Lê Lợi, phường Kỳ Liên hơn 1 năm nay nhưng chưa có giấy đăng ký kết hôn.
Nguyên nhân ban đầu, có thể xuất phát từ việc ghen tuông, nên anh Tuyến đã ra tay sát hại người phụ nữ rồi dùng dao tự sát nhưng bất thành.
Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.