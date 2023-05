Công an TP Tân Uyên đã tạm giữ và lấy lời khai hung thủ trong vụ án là Lê Phú Quí (27 tuổi, quê Đồng Tháp).

Theo thông tin từ báo Dân Trí, liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào chiều 27/5 trên địa bàn phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), tối cùng ngày, Công an TP Tân Uyên cho biết, hung thủ trong vụ án là Lê Phú Quí (27 tuổi, quê Đồng Tháp), Quí có kết quả dương tính với chất ma túy.

Nạn nhân trong vụ án được xác định là anh N.V.A. (26 tuổi, quê An Giang), anh A. có quan hệ bạn bè xã hội với Quí.

Lê Phú Quí - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Tại cơ quan công an, Quí khai nhận, trước đó 10 ngày, anh A. và Quí có sử dụng chung ma túy tại TP Thủ Dầu Một (Bình Dương). Do không có việc làm nên 3 ngày trước, Quí rủ anh A. chuyển đến phòng trọ của mình tại khu phố An Thành, phường Thái Hòa (TP Tân Uyên, Bình Dương) để chờ xin việc làm.

Sáng 27/5, anh A. và Quí tiếp tục sử dụng ma túy tại phòng trọ. Đến khoảng 13h30 phút cùng ngày, anh A. đang nằm trên võng thì Quí dùng dao đâm vào vùng bụng nạn nhân. Bị đâm, anh A. bỏ chạy ra ngoài và gục chết trước dãy trọ. Gây án xong, Quí không bỏ trốn mà ngồi bên thi thể người bạn và bị Công an TP Tân Uyên bắt giữ ngay sau đó.

Nghi can Lê Phú Quý (áo vàng) ngồi bên thi thể bạn - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, người dân sống tại dãy nhà trọ ở tổ 2, KP An Thành, P.Thái Hoà, TP Tân Uyên nghe tiếng la hét, đuổi nhau của 2 nam thanh niên. Lúc này mọi người thấy anh Nguyễn Văn Ao (26 tuổi, quê An Giang) ôm vết thương ở bụng chạy ra tới đầu dãy trọ thì gục xuống rồi chết tại chỗ.

Vài giây sau Lê Phú Quý chạy ra rồi ngồi bên thi thể nạn nhân. Người này còn nhờ dân trong khu trọ báo công an giúp.

Nhận tin báo, Công an nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đưa Quý về đồn lấy lời khai.

