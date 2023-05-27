Bé gái 9 tuổi nghi bị hành hung trong quán nhậu khi đi cùng bố mẹ

Đời sống 27/05/2023 20:48

Liên quan đến vụ một bé gái 9 tuổi nghi bị hành hung trong nhà vệ sinh nữ, hiện Công an quận Lê Chân đang tìm nhân chứng liên quan vụ việc.

Theo thông tin từ Zing, vào ngày 27/5, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Lê Chân đang tìm nhân chứng liên quan vụ việc một bé gái 9 tuổi nghi bị hành hung khi đi ăn cùng bố mẹ.

Cụ thể, vào khoảng 19h ngày 19/3, gia đình anh Vũ Mạnh Q. (40 tuổi, ở quận Kiến An, Hải Phòng) dẫn theo con gái là cháu Vũ Trần Giao L. (9 tuổi) đến quán lẩu dê Nhất Ly số 428 Tô Hiệu (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) ăn uống.

Theo cảnh sát, khi cháu L. đi vào nhà vệ sinh, có một người phụ nữ đi vào theo sau. Khi cháu bé gái đi ra thì trên mặt có nhiều vết xước, nghi bị hành hung.

Bé gái 9 tuổi nghi bị hành hung trong quán nhậu khi đi cùng bố mẹ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cũng theo thông tin từ báo Dân trí, đại diện Công an quận Lê Chân cho biết, sau khi xảy ra sự việc, phía gia đình cháu L. đã làm đơn trình báo lên Công an quận Lê Chân, tìm người hành hung cháu bé.

Để phục vụ xác minh, giải quyết tin báo về tội phạm nêu trên, Công an quận Lê Chân đã ra thông báo cho các cá nhân, tổ chức nào biết các thông tin liên quan vụ việc, cung cấp cho Công an quận Lê Chân để hỗ trợ điều tra.

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