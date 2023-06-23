Trung úy CSGT kịp thời cứu một phụ nữ nhảy cầu Bến Lức tự tử

Đời sống 23/06/2023 10:30

Khi phát hiện hai tay nạn nhân dần chìm xuống dưới đám lục bình, Trung úy CSGT chụp được cánh tay, kéo người phụ nữ này đưa lên xuồng và chạy vào bờ an toàn.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 23/6, Phòng CSGT tỉnh Long An cho biết Trung úy Bùi Thanh Trong, cán bộ Đội Cảnh sát đường thủy trạm Bến Lức, vừa được biểu dương khi nhanh chóng tiếp cận, cứu một phụ nữ nhảy cầu Bến Lức tự vẫn.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 20/6, trong ca trực tại Đội Cảnh sát đường thủy trụ sở ven sông Vàm Cỏ Đông thuộc khu vực ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Trung úy Trong nghe tiếng nhiều người đứng trên cầu Bến Lức truy hô có phụ nữ nhảy xuống sông tự vẫn.

Trung úy CSGT kịp thời cứu một phụ nữ nhảy cầu Bến Lức tự tử - Ảnh 1
Nạn nhân được Trung úy CSGT đưa vào bờ an toàn - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Dẫn tin từ báo Tiền Phong, ngay khi phát hiện sự việc, Trung úy Trong nhanh chóng chạy xuồng máy ra dòng nước tìm kiếm và tiếp cận ứng cứu. Khi phát hiện nạn nhân hai tay đang vùng vẫy trên mặt nước dần dần chìm xuống dưới đám lục bình, Trung úy Trong tiếp cận chụp được cánh tay, sau đó kéo người phụ nữ này đưa lên xuồng và chạy vào bờ an toàn.

Qua tìm hiểu, người phụ nữ được cứu sống tên N.T.H (27 tuổi, tạm trú huyện Bến Lức). Nạn nhân chia sẻ do cuộc sống khó khăn, mâu thuẫn với người thân nên ra cầu Bến Lức tìm cái chết.

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