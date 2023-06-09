Vụ thang máy trong tòa Landmark 72 dừng đột ngột vì mất điện: Cô gái sợ hãi kể lại giây phút mắc kẹt

Đời sống 09/06/2023 12:02

Chị Thu Trang, người mắc kẹt trong thang máy tòa nhà Keangnam Landmark 72 kể lại với VietNamNet: “Đến tầng 24, toàn bộ tòa nhà bị cắt điện đột ngột. Bóng đèn vụt tắt, thang máy dừng di chuyển. Lúc này, trong thang chật kín người, chìm trong bóng tối".

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 8/6, do mất điện, thang máy tòa nhà Keangnam Landmark 72 bị kẹt khiến nhiều người hoảng hốt. 

Chị Thu Trang (26 tuổi, người gặp sự cố trên) cho biết, vào khoảng 11h30 chị cùng hơn 10 người di chuyển từ tầng 31 của toà nhà xuống tầng 1 để thực hành buổi tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Theo chị Trang, khi đó quạt gió và điều hoà trong thang máy không hoạt động khiến nhiều người hoang mang và cảm thấy khó thở.

Chị Trang cho biết thêm, sự cố mất điện xảy ra khiến nhiều thang máy bị dừng đột ngột tại các tầng 17, 18 và 24 toà nhà Keangnam. Không may mắn như thang máy của chị Trang, một thang máy khác cũng gặp sự cố ở tầng 17, nhiều người mắc kẹt phía trong phải kêu cứu, chờ cứu hộ đến giải cứu ra ngoài.

Vụ thang máy trong tòa Landmark 72 dừng đột ngột vì mất điện: Cô gái sợ hãi kể lại giây phút mắc kẹt - Ảnh 1
Thang máy bị dừng đột ngột ở tầng 17 tòa nhà Keangnam Landmark 72 - Ảnh: VietNamNet

“Đến tầng 24, toàn bộ tòa nhà bị cắt điện đột ngột. Bóng đèn vụt tắt, thang máy dừng di chuyển. Lúc này, trong thang chật kín người, chìm trong bóng tối. 

Sau đó, có người gọi cho bộ phận kỹ thuật của tòa nhà nhờ trợ giúp. Phía bên kia đầu dây, thông báo về sự cố xảy ra do mất điện, mong mọi người hãy bình tĩnh để kỹ thuật xử lý”, chị Trang nói với VietNamNet

“Do vừa ở lớp kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nên trong thang máy có một chiến sĩ công an là giảng viên của lớp. Anh đã trấn an những người phía trong, đồng thời liên lạc với các đầu mối để giải quyết sự cố của tòa nhà”.

“Sau hơn 10 phút, hệ thống điện chưa được cấp lại, một nam thanh niên đã cạy cửa thang máy. Rất may, điểm dừng của thang khớp với lối ra của tầng 24, chứ không phải lưng chừng giữa 2 tầng nên mọi người phía trong có thể bước ra ngoài và đi bộ xuống tầng 1”, chị Trang kể lại với VietNamNet

Vụ thang máy trong tòa Landmark 72 dừng đột ngột vì mất điện: Cô gái sợ hãi kể lại giây phút mắc kẹt - Ảnh 2
Nhiều người bị mắc kẹt trong thang máy vì sự cố mất điện đột ngột - Ảnh: Báo Giáo dục Thủ đô

Dẫn nguồn tin từ báo Giáo dục Thủ đô, để giảm thiểu những tác động nguy hiểm khi gặp các sự cố trong thang máy, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khuyến cáo người dân thực hiện 4 nguyên tắc sau:

Nguyên tắc 1: Giữ bình tĩnh, không la hét, hoảng loạn

Trong tất cả các trường hợp sự cố trong thang máy, mọi người trong thang cần phải giữ bình tĩnh, hít thở thật sâu và cùng suy nghĩ để có phương án xử lý tối ưu, nên hạ thấp trọng tâm bằng cách ngồi xuống hoặc hơi khuỵu gối, nắm chắc tay vịn, đặc biệt khi thang có hiện tượng trôi nhanh, rung lắc, nhằm đề phòng bị chấn thương khi thang va đập.

Do thang máy kín, không gian hẹp, hệ thống quạt thông gió có thể ngừng hoạt động, nếu như mọi người càng la hét và hoạt động mạnh sẽ nhanh chóng làm không khí trở nên ngột ngạt, khó thở vì khi đó lượng ôxy trong khu vực thang sẽ giảm nhanh, điều đó khiến trẻ nhỏ, người già hoặc những người có bệnh lý về tim mạch, huyết áp rất dễ ngất xỉu và nguy hiểm đến tính mạng.

Nguyên tắc 2: Bấm các nút chức năng của thang

Khi thang máy đã ở trạng thái ổn định, hãy thử bấm nút mở cửa, nếu cửa thang mở thì mọi người có thể lần lượt thoát ra ngoài. Tuy nhiên, trước khi bước ra ngoài cần phải quan sát cẩn thận, tránh trường hợp thang dừng lại ở vị trí không khớp với mặt sàn của các tầng, nếu mọi người bước ra ngoài không chú ý dẫn đến bước hụt và tụt xuống giếng thang gây nguy hiểm đến tính mạng.

Trong trường hợp, khi bấm nút mở cửa nhưng thang không mở thì cần bình tĩnh suy xét và bấm các nút khẩn cấp khác (các nút khẩn cấp có hình cái chuông hoặc hình ống nghe điện thoại) để báo động cho bên ngoài đến hỗ trợ.

Nguyên tắc 3: Chèn cửa tạo khe thoáng để bổ sung không khí vào thang

Trong quá trình đợi người bên ngoài đến cứu, để ngăn ngừa tình trạng ngột ngạt, khó thở do thiếu không khí, mọi người trong thang có thể dùng các vật cứng như chìa khóa để lách vào khe cửa thang máy, sau đó kết hợp dùng các vật dụng khác có kích thước lớn hơn để chèn vào khe cửa thang.

Khi khe thang được hé mở, không khí sạch sẽ tràn vào trong thang giúp mọi người dễ thở hơn, khi đó nguy cơ ngất xỉu hoặc đột quỵ do thiếu không khí sẽ giảm xuống.

Trường hợp trong thang máy có sóng điện thoại thì nhanh chóng gọi theo số đường dây nóng (hotline) ghi trên thang máy để thông báo cho bộ phận kỹ thuật kịp thời đến hỗ trợ. Hoặc có thể gọi cho cảnh sát theo số 114 đến và sử dụng các phương tiện đặc chủng để tổ chức cứu nạn.

Ngoài ra, cũng có thể liên hệ với bộ phận trực thang máy hoặc liên lạc với những người bên ngoài bằng cách gọi to, gõ vào thành thang máy để phát tín hiệu. Tuy nhiên, cần chú ý rằng không nên đập mạnh hoặc đạp vào thành hoặc cửa thang vì những tác động đó có thể làm thang bị trượt, đứt cáp tời dẫn đến thang rơi tự do.

Nguyên tắc 4: Không thoát nạn qua cửa nóc thang máy

Trong thời gian chờ đợi sự trợ giúp từ bên ngoài, mọi người không nên tìm cách mở cửa trên nóc thang và thoát nạn qua đó. Vì rất dễ bị trượt, ngã dẫn đến những chấn thương hoặc bị rơi xuống giếng thang gây nguy hiểm đến tính mạng.

Người dân Hà Nội hoang mang kêu cứu khi thang máy kẹt ở tầng 17 do mất điện

Người dân Hà Nội hoang mang kêu cứu khi thang máy kẹt ở tầng 17 do mất điện

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ lại sự việc mất điện, thang máy dừng tại tầng 17 ở tòa nhà Keangnam Landmark 72 Hà Nội, khiến nhiều người hoang mang, lo sợ.

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