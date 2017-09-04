Như thông tin đã đăng tải, trưa 3/9, người dân huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) bàng hoàng khi phát hiện chị Chu Thị V. (25 tuổi) ôm 2 đứa con nhỏ nhảy xuống sông tự tử.

Đến 21 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hóa, Chủ tịch UBND xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của ba mẹ con và đưa về cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, chị V. sinh ở xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, kết hôn với anh Võ Văn Hồng (25 tuổi, trú tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành). Vợ chồng chị V. đã sinh được hai con là bé Võ Thị V. (4 tuổi) và Võ Gia H. (3 tuổi).

Vào ngày xảy ra sự việc, chị V. điều khiển xe máy đến cầu Diễn Ngọc thì bất ngờ dừng xe, ôm hai đứa con nhỏ lao xuống sông. Điều đáng buồn là chị V. đang mang thai đứa con thứ ba được hơn 2 tháng.

Vì sự việc diễn ra vào buổi trưa nên tại hiện trường có rất ít người qua lại. Nhiều người dân có mặt ở hiện trường ngày hôm đó cho rằng chị dừng xe lại cho con đi vệ sinh nên cũng không mấy quan tâm.

Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người đã tham gia ứng cứu mẹ con chị V. nhưng không thành.

Khi nhận được tin báo, anh Hồng vô cùng đau đớn. Lúc vừa đến cầu Diễn Ngọc, nhìn thấy thi thể vợ con nằm trên bờ, anh Hồng đã khóc ngất, phải nhờ mọi người xung quanh giúp đỡ mới giữ được bình tĩnh.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do giữa vợ chồng xảy ra mâu thuẫn khiến chị V. nghĩ quẩn ôm con tự tử.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin vụ việc.

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