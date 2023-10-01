Theo lời kể của hàng xóm, cách đây 2 năm, chồng bà Mót qua đời, bỏ lại 3 mẹ con. Dù bộn bề khó khăn của cảnh "mẹ goá con côi", bà Mót vẫn bươn chải từ việc đồng áng đến nghề tay trái làm chả lụa với mong muốn cho 2 con gái được ăn học nên người.

Dẫn theo thông tin từ Báo Người Lao Động, chiều 1-10, người nhà nạn nhân và tổ chức đoàn thể địa phương tiếp nhận thi thể bà Phạm Thị Mót (SN 1978, trú tại xã Đa Kai, huyện Đức Linh) để an táng tại quê nhà. Ai nấy đều bày tỏ sự xót xa, tiếc thương cho cảnh 2 người con của bà rồi đây sẽ sống kiếp mồ côi.

Buổi sáng 30-9 là ngày bà Mót dẫn em Thu Huyền vào TP HCM nhập học, rồi dự định 3 mẹ con sẽ nương tựa cùng nhau chốn đất khách quê người. Có ngờ đâu đó là ngày chia ly.

Bao cố gắng của người phụ nữ tuổi mới ngoài 40 được đền đáp khi con gái lớn đã kiếm được việc làm tại TP HCM, đứa con út vừa đậu đại học.

Cách nhà bà Mót không xa, rất đông hàng xóm cũng đang phụ giúp gia đình lo hậu sự cho anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1976), một nạn nhân khác trong vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 20 qua tỉnh Đồng Nai.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia (thứ 2 từ phải qua), cùng đoàn công tác động viên gia đình nạn nhân Nguyễn Anh Tuấn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Ngôi nhà nằm sâu trong con đường đất đỏ thuộc thôn 9, xã Đa Kai vốn vắng lặng nay đông đúc người đến viếng. "Định mệnh. Số phận". Đó là những lời người thân, hàng xóm của anh Tuấn liên tục than vãn khi nhắc đến vụ tai nạn.

Nhiều năm trước, anh Tuấn cùng vợ mở quán bán đồ ăn sáng trước cổng chợ Đa Kai. Về sau, vợ chồng anh Tuấn nhường lại quán ăn cho vợ chồng người em trai. Anh Tuấn vào TP HCM làm công nhân. Người vợ ở lại quê hành nghề may vá nuôi hai con nhỏ. Hàng tuần, anh Tuấn vẫn thường đi về trên chuyến xe quen đưa rước từ huyện Tánh Linh đến Đức Linh rồi ngược xuống TP HCM để làm việc.

Chuyến về nhà đợt này, anh gọi xe quen nhưng không còn chỗ nên phút cuối phải gọi đặt vé từ nhà xe Hải Đăng. "Lúc đầu, Tuấn nó đặt xe đi TP HCM là xe khác nhưng vì hết vé mà lại đi xe này. Nay nó ra đi, bỏ lại vợ cùng 2 con thơ, thật chua xót" – cha của anh Tuấn vừa lau nước mắt vừa kể.

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin trước đó, khoảng 2 giờ 30 ngày 30.9, xe khách Thành Bưởi BS 50F-004.83 (chở theo 32 hành khách) lưu thông trên QL20 (hướng Đồng Nai - Lâm Đồng), khi đến khu vực xã Phú Vinh (H.Định Quán, Đồng Nai) thì va chạm trực diện với xe khách 16 chỗ BS 86B-015.75 (chở theo 8 hành khách) đang lưu thông chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong (gồm tài xế và 3 hành khách), 5 người bị thương nặng, tất cả nạn nhân đều đi trên xe khách 16 chỗ. Sau khi cấp cứu ban đầu, 4 bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, bệnh nhân còn lại chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Đến hôm nay 1.10, thì thêm 1 nạn nhân tử vong là bà Phạm Thị Mót.