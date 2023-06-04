Vụ đốt phòng trọ người yêu ở Đồng Nai khiến 2 người tử vong: Thêm 2 bệnh nhi bị bỏng lên đến 80%

Đời sống 04/06/2023 11:02

Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho hay vừa tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhi bỏng xăng nguy kịch từ Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã thông tin về 2 trường hợp bệnh nhi bỏng xăng nguy kịch, liên quan vụ cháy phòng trọ ở H.Long Thành.

Cụ thể, vào lúc 10h50 ngày 3/6, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhi bị bỏng xăng nguy kịch. Tuy nhiên, bệnh viện không khai thác được từ thân nhân do không có thân nhân đi kèm.

 

Trường hợp thứ nhất là nam bệnh nhi V.M.K (13 tuổi, ngụ H.Long Thành) nhập viện trong tình trạng bị sốc, chi mát, mạch nhanh nhẹ, huyết áp khó đo. Bệnh nhi được chẩn đoán bị bỏng toàn thân độ 3 - 4, diện tích bỏng khoảng 90%. Bệnh nhi được điều trị tích cực, thở máy, chống sốc, kháng sinh, nội soi rửa phế quản. Hiện tại, bệnh nhi đang tiếp tục thở máy.

Trường hợp thứ 2 là nữ bệnh nhi V.N.A (13 tuổi, ngụ H.Long Thành, Đồng Nai). Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốc, chi mát, mạch nhanh nhẹ, huyết áp khó đo, bỏng toàn thân độ 3 khoảng 80%. Bệnh nhi được chẩn đoán sốc bỏng - bỏng xăng độ 3 - 4, diện tích bỏng 80%. Bệnh nhân được điều trị tích cực, thở máy, chống sốc, kháng sinh, nội soi rửa phế quản. Hiện tại bệnh nhi đang thở máy.

Vụ đốt phòng trọ người yêu ở Đồng Nai khiến 2 người tử vong: Thêm 2 bệnh nhi bị bỏng lên đến 80% - Ảnh 1

Thêm 2 trẻ bị bỏng 80% trong vụ đốt phòng trọ người yêu ở Đồng Nai - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo lời khai của các bệnh nhi (thời điểm nhập viện, còn tỉnh), khi các em đang ngủ trong phòng cùng 5 người khác thì nghe tiếng nổ lớn kèm tiếng la của người lớn. Các em chạy tới thấy bình gas nổ kèm đám cháy lớn nên cùng tìm cách thoát khỏi hiện trường. Sau đó các em bất tỉnh, khi tỉnh dậy thì thấy được cứu ra và đang nằm ngoài đường, được đưa đến Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) sơ cứu, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM tiếp tục điều trị.

Bên cạnh đó, theo thông tin từ báo Dân Trí, hai trong số 7 trường hợp bệnh nhân bỏng nặng trong vụ đốt phòng trọ vì ghen xảy ra ở Long Thành, tỉnh Đồng Nai, đã tử vong. Hai trường hợp tử vong là các bệnh nhân 46 tuổi và 15 tuổi, được Bệnh viện TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) ngày 3/6. Người đàn ông 46 tuổi nhập viện với chẩn đoán bỏng 90%, theo dõi bỏng hô hấp, suy hô hấp. Còn nam bệnh nhân 15 tuổi cũng bỏng diện tích 90% cơ thể và suy hô hấp.

Các bệnh nhân này được hồi sức tích cực, cho thở máy, nội soi để đánh giá nội khí quản. Dù các bác sĩ khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy đã cố hết sức điều trị, hai bệnh nhân trên không qua khỏi sau gần 1 ngày nằm phòng Săn sóc đặc biệt, vì tình trạng quá nặng.

Ngoài ra, Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn đang theo dõi một trường hợp gặp nạn khác trong vụ việc. Đó là người phụ nữ khoảng 33 tuổi, bỏng diện tích 13% kèm bỏng đường hô hấp. Bệnh nhân đang được theo dõi sát phòng trường hợp diễn tiến xấu bất ngờ, tiên lượng dè dặt.

Vụ đốt phòng trọ người yêu ở Đồng Nai khiến 2 người tử vong: Thêm 2 bệnh nhi bị bỏng lên đến 80% - Ảnh 2Vụ đốt phòng trọ người yêu ở Đồng Nai khiến 2 người tử vong: Thêm 2 bệnh nhi bị bỏng lên đến 80% - Ảnh 3
Đây là các nạn nhân trong vụ đốt phòng trọ do ghen tuông - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ Zing, vụ cháy xảy ra do một thanh niên vì ghen tuông đã phóng hỏa phòng trọ của người yêu và của mình. Khu vực cháy có 11 người ở. Trong đó, 7 người bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa trước khi chuyển đến bệnh viện khác ở TP.HCM.

Vào ngày 3/6, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp nhận 3 nạn nhân trong vụ cháy trên. Hai bệnh nhân nam bị bỏng tới 90% diện tích cơ thể, tiên lượng rất nặng. Bệnh nhân còn lại bỏng 10% nhưng khó dự đoán được tình hình vì có thể diễn tiến nặng.

Cùng ngày, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cũng tiếp nhận 2 nạn nhân trong vụ cháy. Hai bé đều bị bỏng vùng đầu mặt cổ, có nhiều bụi than ở đường hô hấp, diện tích bỏng lên tới 60%, tiên lượng nặng.

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